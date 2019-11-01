宝宝每天“十万个为什么”，机智宝妈这么回答

相信很多家长都有这样的经历，突然有一天宝宝开始喜欢提问，每天各种“为什么”，让人难以招架。这个时候，怎么做才正确你知道吗?

1.当宝宝问一些抽象问题时

这类问题是比较难应付，一是宝宝每天问很多这类问题，而是这样的问题一般没有正确的答案，或者没有回答亦或你不知道答案。

如果不知道怎么答案，可以直接告诉宝宝你也不知道。然后如果能找到一本相关的书一和宝宝起阅读研究，那就最好不过了。

有的时候家长对于孩子的提问给出了明确的答案，但是解释了半天孩子都听不懂，最终也是等于没有回答。面对这种情况，家长可以对宝宝的提问做出夸奖，然后再反问宝宝引导宝宝思考。另外，也可以找到相关的书籍和宝宝一起找答案。这个过程会比宝宝只得到一个不靠谱的答案更有趣和有效。

2.“为什么我必须……?”

当孩子提出这一类的问题时，其实家长没有必要将所有的道理都给孩子讲明，因为三岁左右的孩子还是很难理解大道理。对于家长的长篇大论，孩子并不感兴趣。如果你非要这么做，你会发现孩子一脸茫然，他的注意力容易转移到其他有趣的地方上。

所以有些问题不妨简单回答，比如“因为这样对你好”或“这样做你不会受伤”等，比详细的回答更适合宝宝哦~

3.“妈妈，你为什么要上班，为什么不陪我玩?”

其实，宝宝提出这样的疑问是在抱怨，你陪他的时间太少了。在回答这样的问题时，一定不要说自己也不想上班，但因为因为要赚钱养他。不妨对孩子说“妈妈喜欢上班，每天工作能做各种有意思的事情，帮助好多人……”如此回答会让孩子对于妈妈上班这件事情不再那么排斥。

纵然宝宝有十万个为什么，家长也一定要严肃的对待，尽量满足他的好奇心。如此可以拓宽宝宝的知识面，让他养成有条理思考问题的好习惯。

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