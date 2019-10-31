有孕后，嘴巴里有金属味怎么回事？

有孕后，体内激素的变化会引起一些不适，特别是孕早期的3个月。除了恶心和疲劳等常见的症状，还有一些准妈妈味觉出现变化，嘴里还有“苦味”或“金属味”。

有孕后身体出现变化

当你怀孕时，雌激素和黄体酮的水平会增加，以帮助身体维持成长中的宝宝。激素的变化是必要的，同时会让你的身体也发生改变。在怀孕的前三个月尤其如此，因为你的身体正在适应怀孕。

对一些准妈妈来说，怀孕会引起食欲和食物偏好的变化。你可能对巧克力、泡菜或薯条等食物有以前从没有过的强烈渴望。或者是一些你曾经爱吃的食物在怀孕期间却讨厌吃。还有，有些食物会引起晨吐。怀孕期间的感官变化也会在口腔中留下不寻常的味道。其中最常见的是金属味。

嘴里有金属味的原因

晨吐是妊娠头三个月常见的问题，可引起呕吐。在这段时间内，你还可能经历各种感官变化，包括影响嗅觉和味觉的变化。

激素的变化被认为会导致一些准妈妈出现味觉障碍的原因。具体来说，它可以让你的嘴里出现金属味、咸味、焦味、馊味等。味觉障碍本身并不直接影响你对食物的渴望或厌恶，但它会使一些食物尝起来苦或味道怪怪的。这种情况常发生在那些用人造甜味剂制成的食物上。另外，矿泉水也会增加口腔中金属的味道。

如何去除嘴里的异味？

从医学上讲，没有任何治疗方法可以消除你怀孕时嘴里的金属味。尽管如此，还是可以采取一些措施来减少味觉障碍的影响。你可以做的饮食改变包括：吃无糖薄荷糖或嚼无糖口香糖;吃一些比较冷的东西，如冰激凌;来点咸味饼干来减轻金属味;吃辛辣的食物来麻痹味觉;吃酸的食物和饮料，如泡菜和青苹果;喝一些柑橘汁;选择醋腌食品等。

你也可以选择塑料餐具而不是金属餐具。保持良好的水分摄入也可以帮助防止口干。口腔卫生还可以在防止口臭(保持牙龈和牙齿健康)方面发挥很大作用。除了刷牙和用牙线清洁牙齿外，你还可以轻轻刷下舌头，来帮助去除残留的金属味。

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