北鼻为何睡觉爱“投降”？快来了解下

宝宝睡觉时样子很萌很可爱，很多妈妈会给他拍照留念。有的妈妈翻看照片时发现，宝宝睡觉都是“投降”睡姿。这是为什么呢？今天育姐给大家详解其中原因，赶紧来看看吧~

宝宝为何爱用“投降”睡姿？

宝宝用“投降”睡姿通常有以下几个原因：

1.宝宝体质好，感觉热

宝宝是纯阳体质，很容易流汗。晚上睡觉时，大人感觉室温正合适，但宝宝或许会感到热。他们会高举双手，让自己感到凉快一些。大家要密切留意宝宝的头部有没有流汗，如果有汗水，说明宝宝感到热了。

宝宝体质较好，怕热不怕冷，大家只需留意不要让宝宝腹部受凉即可。很多宝妈担心，宝宝在 空调房里睡觉，采取投降的睡姿会受凉生病，便将宝宝的小手放进被子里。但宝宝过一会又把手伸出来保持投降的姿势。其实，大家不用刻意改变宝宝的睡姿，宝宝怎么睡的舒服，就让他怎么睡。

2.身体健康成长

采用“投降”睡姿可不是任何人都能做到的。如果是气血虚弱的人或者是老人，在睡觉时高举双手，过一会后双手会发麻失去知觉。而只有气血足，身体健康，身体正在健康成长的人，才能保持这样的睡姿睡一整夜。

在老人的眼中，这种睡姿叫做“虎抱头”，孩子的身体正在快速发育。大家知道这个原因，就暗自高兴去吧，宝宝正在健康成长。

3.自然习惯

宝宝未出生时，尤其是在孕晚期，子宫的空间越来越小，活动越来越难。宝宝只好举起双手，保持“投降”的姿势。如果大家细心观察，孕期做B超时，很多宝宝就是这个姿势。

因此，即使宝宝出生后，也会习惯采用“投降”的睡姿。这样的睡觉姿势让宝宝充满安全感，睡得更香甜更安稳。

宝宝常见睡姿有哪些？

除了爱用“投降”睡姿外，宝宝还会使用以下几种睡姿，赶紧了解下：

1.仰着睡最舒服

宝宝出生后，除了吃奶，大部分时间都在睡觉。很多父母会让宝宝仰着睡，这样观察起来很方便。宝宝仰着睡可以伸展四肢，让肌肉放松下来，睡得更舒服。

需要注意的是，宝宝仰着吃奶容易发生呛咳，大家千万不要这样做。

2.侧着睡可防呛奶

很多妈妈给宝宝喂奶时会使用侧卧姿势，这样能防止发生呛奶。但宝宝长时间侧着睡容易导致头部变形，让头型变得很难看。

3.趴着睡更有安全感

宝宝出生前，在子宫内一直保持着蜷缩姿势。宝宝出生后发生哭闹，大家可让他趴在自己怀里就能很快平静下来。趴卧姿势能让宝宝充满安全感，睡觉时也是这样。育姐提醒大家注意，趴着睡有可能导致宝宝窒息，一定要密切留意宝宝的睡眠情况。

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