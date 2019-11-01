猴妈妈产下死胎悲痛不已，将孩子抱在怀中不肯撒手

据英国《镜报》报道，近日，南非一个猴妈妈产下死胎后非常难过，连续十天将死掉的猴宝宝抱在怀中，不停的亲吻抚摸，不肯将它放下来。

猴妈妈产下死胎，连续10天怀抱孩子

在南非奥利凡特，一位名叫特蕾西·莫布利（Tracey Mobley）的人正在学习野外指导。最近几天，特蕾西发现有一只母猴总是抱着一件很奇怪的物品。经过仔细辨认，那件奇怪的物品竟然是一只已经僵化成木乃伊的小猴子。

从视频中可以看到，母猴一直紧紧抱着已经死去的小猴子，充满温情地抚摸亲吻着它，好像想得到孩子的回应一般。

特雷西表示：“从母猴的举动可以很清楚的看出，他想引起孩子的反应。刚开始的时候，母猴总是抓住孩子，然后慢慢将孩子抱在怀中随身携带，时常将它放下用嘴叼着，从而解放四肢方便做出爬树等动作。”

猴妈妈伤心欲绝，场面令人动容

特雷西还表示：“刚出生时，小猴子的身体还很柔软，胳膊和腿还能悬垂。大概过了一天，他的身体就慢慢开始僵化了，到最后几乎跟木乃伊一般，完全不像一只猴子。”

据了解，这只猴妈妈在10天前产下死胎。特雷西说“发生这种事让人十分难过，对母猴充满同情。猴妈妈看上去也非常伤心，但它一直想将孩子放进树上，似乎在鼓励它继续前进。看到这样的情景，让人忍不住流下眼泪。”

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