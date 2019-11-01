孩子的饭量大概是多少，你真的知道吗？

生活中，一些家长担心孩子是否吃得足够多，或者担心孩子吃得太多容易肥胖。其实，作为父母的我们应该给健康的食物和吃它的机会。至于孩子决定吃多少，或者是否吃，我们要学会引导。

别担心这些情况

孩子们的食欲有变化很正常的。有时候，你的孩子可能会想吃很多东西——只要确保你给他吃了健康的食物就行了。有时他可能不想吃东西。别担心，因为他可能会在下一餐甚至第二天补上。如果你的孩子不想吃东西，尽量不要强迫或诱哄他，以免让他自己不清楚饥饱。

了解孩子的胃口

读懂孩子胃的“说话”的方式，可以帮助你解决孩子吃得太少或吃得太多的问题。

例如，只有在食物进入肚子20分钟后，孩子的大脑才会意识到他吃饱了。此外，孩子的饥饿程度取决于他有多活跃，以及如果他在过去几天的进食情况。在正常的时间提供食物和零食可以让孩子到点有食欲。正常的饮食和小吃可以成为健康饮食习惯的一部分。

别让孩子暴饮暴食

如果你担心孩子吃太多，可以尝试少食多餐。如果孩子挑食，不吃一些食物，比如蔬菜，你就提供额外的食物(例如肉)来弥补蔬菜的缺失，这不是一个好主意。还有，不要让孩子吃饭时分心，如看电视或玩玩具，这会影响他的食欲。

正确提供健康零食

每天大约在同一时间提供食物。如果孩子们在饭点吃饭，他们在一天中的那个时候更可能饿。

想要孩子在吃饭的时候多吃点东西，那么要确保不要加餐时给孩子提供太多零食。孩子需要一些小健康零食来补充能量，但是如果零食太多或太大就不好了。如果孩子突然不想吃饭，可能只是食欲不振。若是你担心孩子的健康，那么可以带他去看儿科医生或营养师。

为孩子提供健康的食物

健康的饮食习惯始于家。培养孩子养成健康的饮食习惯最有效方法是让他们看到你每天正确示范。还有，给孩子健康的食物很重要。它让孩子了解有关健康饮食习惯和食物的信息。

大家可以帮助孩子做出健康的食物选择。比如试着把一碗新鲜水果放在孩子容易看到的地方。你可以提供水果作为零食，把不同颜色、质地和口味的水果和蔬菜——品种越多，孩子越有可能找到他感兴趣的食物。还可以让孩子参与计划和准备饭菜。

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