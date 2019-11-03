小家伙磨牙萌出啦~这么做可以帮到ta

对于婴儿来说，长牙通常是一种不愉快的经历。对于毫无经验的的新手父母来说，会感到无助。好消息是，磨牙是最后萌出的乳牙。大家知道如何缓解磨牙萌出的不适，可以帮助蹒跚学步的孩子安然度过这段时期。

宝宝什么时候长臼齿?

臼齿俗称磨牙，它们在最后萌出，可能一次长一颗。孩子最先长出的第一个臼齿可能是位于犬齿旁边。第二颗臼齿是第一臼齿后面的牙齿，最直到智齿(第三臼齿)在成年早期长出。虽然磨牙的长出的确切时间不尽相同，但大多数的宝宝在13到19个月的时间里会长出第一颗臼齿。

磨牙萌出的症状

你可能会注意到磨牙萌出的症状和以往出牙差不多。这些可以包括：易怒，流口水，爱咬衣服等东西，牙龈红肿、明疼痛等。

这个时候，孩子可能会告诉你他的不适，不像婴儿还不能表达自己。许多学步期的孩子没有任何不适的迹象，当磨牙萌出的时候，他们不会抱怨疼痛。而有些宝宝疼痛可能比较严重，也有些孩子会抱怨头疼。

如何减轻磨牙萌出引起的不适?

你可以用不同的方法来减轻宝宝磨牙萌出带来的不适。药物也可以作为最后的手段，但要先咨询儿科医生的意见。

1.家庭护理

一些护理也可以大大缓解磨牙的疼痛和不适。比如你可以尝试用纱布裹着手指，手动给宝宝按摩牙龈最痛的部位。

2.食物疗法

坚硬、易碎的食物对幼儿也有帮助。蹒跚学步的宝宝在吞咽食物之前能够更彻底地咀嚼食物，但他们仍然需要在被监督的情况下吃东西。试着给孩子吃胡萝卜、苹果或去皮黄瓜，并鼓励他们咀嚼。确保这些吃的小到不可能导致窒息。。

3.药物

对婴幼儿来说，扑热息痛仍然是最值得推荐的止痛药。布洛芬也有帮助。但需要注意是，给宝宝服用前一定要与儿科医生核对正确的剂量。

4.禁忌

不要给孩子脖子挂任何东西，比如琥珀磨牙棒。这些东西有引起窒息的危险，而且没有科学证据证明它们确实有效。你也应该避免让孩子含咬硬塑料玩具，以免伤害到他的牙齿，还能避免有BPA暴露的危险。大家可以选择由乳胶或硅胶制成的磨牙玩具。

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