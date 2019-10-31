鼓励孩子有方法，姿势对才有效

如果使用得当，鼓励的话语可以对孩子产生强大的积极影响。这是因为积极的强化可以使孩子重复被称赞的行为。但是，使用这些鼓舞人心的语言并不总能产生理想的效果，不加选择地使用可能适得其反。

1.真诚地赞美

我们有时会有目的地表扬孩子，以增强他们的自尊心，激励他们，鼓励某些行为，或者保护他们免受伤害。然而，如果赞扬不真诚，孩子们就不会感到很受鼓励。虚伪的赞扬不仅没有效果，而且也可能有害。

与自我观点不一致的赞扬可能被认为是不真诚的。当孩子们想到自己的行为与赞美相反时，这些鼓舞人心的话就会被忽略(“那不是真的”。我其实没那么好。”)。这样的表扬会导致孩子们自我批评，甚至故意破坏以解决这种矛盾。夸张或过于笼统的赞扬也可能被认为是不真诚的，因为赞扬越笼统，就越不可能与现有事实相符。

2.具体描述

鼓励孩子们请使用描述性而且具体的评论，而不是广泛笼统的赞扬。指出孩子表现的一个具体方面，并描述什么样的行为能产生好的结果(“按形状分类很好”)。具体和描述性的评论表明你真心关注在乎孩子的一举一动。是不是学到了？

3.赞扬努力和过程，而不是能力

人类之所以是地球上最聪明的动物，原因之一是我们想学习和理解事物的因果关系。归因理论认为，归因于事件会影响人们对未来事件的看法和反应。当孩子们因他们在做这件事上所付出的努力而受到表扬时，他们学会将成功归因于他们的努力。努力是一种品质，我们有能力通过努力工作和实践来控制或改进。因此，这些孩子将更多地关注发展技能，而不是追求结果本身。

掌握鼓励有助于孩子们养成相信练习和提高技能的成长心态。这种以学习为导向的心态可以增强孩子的内在动力、坚持和享受。失败之后，这些孩子认为他们失败了，因为他们根本没有足够的努力。因此，他们有动力再试一次，并倾向于提高绩效。换句话说，这些孩子很有韧性。

另一方面，被表扬有能力的孩子将成功归因于他们的能力，而不是他们自己的努力。这样的表扬确实激励了那些成功做得更多、更努力的孩子们。从表面上看，这种鼓励可以增加孩子们的动力。但一旦这些孩子在受表扬的领域遭遇失败，他们也会更快退出。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)