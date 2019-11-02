宝宝1岁前，你可能要面对这些健康问题

初为人父人母，一旦宝宝出状况容易感到恐慌。下面是宝宝出生第一年里可能会出现的一些问题的健康指南，快收藏！

1.宝宝每晚哭几个小时正常吗?

宝宝哭是没有什么大不了的。但如果宝宝一直尖叫，你不禁会想是不是哪里出问题了。几乎所有的孩子，无论多么安静的宝宝，夜幕降临时总会变得非常暴躁。4点至7点之间会哭闹不止。这通常发生在宝宝出生头两个月内，五到八周情况会加剧。如果无论怎样安抚都失败了，试着带他去散步。

你可能会想，宝宝可能疝气了。若是这种情况，宝宝反应更强烈，会撕心裂肺哭泣。大多数宝宝都得经历这么一遭，可以采用相同的应对方法或者轻轻按摩宝宝的腹部。

2.宝宝吐了好多没事吗?

通常宝宝出生后就会发生呕吐，在3个月时到达顶峰。没有必要担心一个体重不断增加的宝宝，即使他吐了很多东西也会显得很开心。虽然宝宝看着吐了好多，弄得满地板都是，但当真估算重量只是他吃的东西的一小部分。除非宝宝呕吐伴同时随腹泻，体重增加很慢或如果有呼吸道问题，如哮喘或肺炎，否则不需太过担忧。

3.宝宝是不是便秘了?

宝宝出生后的几周里，似乎你所做的一切就是不断更换纸尿裤。但随着宝宝的成长，可能会出现几天都不排便的现象。在1个月大时，大多数宝宝在排便方面都会突然放慢。但如果宝宝出现排便困难或便便硬结，可以用棉签来按摩肛门区域帮他放松肌肉。

4.为什么宝宝又夜里醒来?

对于有新生儿的爸爸妈妈来说，睡眠剥夺是不可避免的。一些变化都可能会对睡眠产生很大的影响，所以诸如旅行、生病、出牙都会使宝宝从睡眠中醒来。9个月左右，孩子们开始理解客体永久性的概念，所以他们知道当你不在房间的时候，你就在其他某个地方，可能会用他们的声音让你回来。

5. 宝宝发烧了怎么办?

通常发烧伴随的症状包括咽喉充血或呕吐，这是宝宝在和病原体作斗争。如果宝宝月龄小于2个月并且发烧了，应立即带其就医。

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