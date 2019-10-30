产房这些事让人好生无奈，你做好准备了吗?

对于产房，很多过来人不愿多提。因为虽然它是宝宝诞生的地方，但也曾让自己无比疼痛、尴尬。今天让我们就来说说产房的那些尴尬事，请还未经历过“历练”的准妈做好心理准备哦~

1.肛检

待产时，护士每隔一段时间就会来检查一下准妈的肛门情况。这可能让准妈们感觉很不舒服。其实护士这样做是为了了解准妈宫口开的进度，来确认你进入产房的时间。

等进入产房之后，护士肛检是为了了解胎儿具体位置。如果准妈宫口只开了两三指，建议还是在待产房里面待着，毕竟有家人陪同不仅会方便很多，同时也更安心。

2.剃阴毛

在分娩前，通常需要将阴毛剔除干净。对，没错，是会这样，而且是护士来做这项工作。这让不少准妈很是尴尬。

之所以要剔除阴毛，是方便产科医生对会阴侧切部位进行消毒、缝合。再说，阴毛很容易滋生细菌，胎儿经过可能此处时可能被感染细菌引发疾病。因此，无论是对准妈还是宝宝来说，剃阴毛是有必要的。

3.插尿管

平时尿尿要跑厕所，但生孩子时就不能怕尴尬了。宝宝即将出生，准妈往往要忍着一波波猛烈的阵痛，张开大腿，让护士往下面插管子，而排出的尿液会被收集起来，整个过程还有可能被观摩。

这个时候准妈的膀胱受到压迫，功能暂时受到丧失还不能很快恢复，不能及时排尿。而产后体内很多多余水分需要排除体外，如果不插尿管，尿液无法排出不利于健康。所以还是乖乖配合，插尿管吧。

4.直接脱光

都是为了方便啊~在生孩子前，准妈通常要脱光光，一般上身穿着病号服，下身不穿。如果分娩不脱衣服，医护人员根本不好操作，宝宝还怎么顺利娩出。

作为妈妈，这时候更应该考虑是宝宝的安全，也请忍着。对于脱衣服这件事，准妈应该摆正态度，要知道医生这样做可是为了帮助你可爱的宝宝降临这个世界呀~

5.会阴侧切

生孩子不仅仅是生的时候痛苦，有时候下体还可能要挨刀子。当然不是所有顺产产妇都要面对这一情况。

通常，在直径10厘米左右胎儿头部娩出时，如果没有助产医生帮助保护会阴部，那么会阴很可能会发生不同程度的撕裂伤。而一旦有了撕裂伤，容易在产后遗留下很多后遗症。但是呢如果及时接受会阴侧切，就不用担心有后遗症啦~

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