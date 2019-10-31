韩国电影又想改变国家，可惜直男癌们不同意！

上周郑有美主演的新片《82年生的金智英》在韩国上映，并以53.3%的强势排片率登顶票房预售榜。

伴随火爆票房的还有两极分化的口碑，

其中观影男观众与女观众给出了截然相反的评价：

男性观众均分1.71

女性观众均分 9.45

这真是瞎眼可见的男女差距。

韩国观影网站上也有超过12000人给出了差评。

插一嘴，豆瓣给出了8.8的高分。

其实争议早在同名原著小说被宣布要被翻拍之际，就已经席卷韩国网络。

《82年生的金智英》发表于2017年，推出仅两个月，它刷新了韩国年度电子书的最高售出记录，创造了实体书百万销量的奇迹。当年被韩国书店联合会评选为2017年最佳小说，作者赵南柱也凭此成为年度作家。

作家赵南柱

为何一本小说如此引起轰动，是因为它揭露了韩国社会的阴暗面——

重男轻女、荡妇羞辱和就业歧视等。

小说一经面世，就引来无数反对的声音。

在小说即将被改编成电影的新闻传出时，更是舆论一片哗然。

甚至有人去青瓦台（韩国总统府）的网站上请愿。

理由是防止加剧性别对立。

女主演郑有美也被骂上了韩国热搜。

公开支持电影的女团成员Irene，被网友上传了烧毁照片的视频，更有甚者把剪碎的照片寄给本人威胁。

但是这些并没有吓退电影主创人员，影片依然如期上映。

那电影里又讲些了什么呢？

主人公金智英，出生于1982年的首尔。父亲是公务员，母亲是家庭主妇，有一个大两岁的姐姐，和一个小五岁的弟弟。再加上奶奶，一家6口挤在33平方米的屋檐下。

从小智英就从奶奶那里学会了“男女有别”。

在饭桌上总是眼巴巴地看着奶奶把肉塞进“金孙”的碗里。

智英小时候爱“偷吃”弟弟的奶粉，被奶奶发现会狠狠地朝背部拍下去——“胆敢贪图我金孙的奶粉？”

弟弟的筷子、袜子、卫生衣裤、书包永远是成双成对的，而金智英和姐姐的凑不成一对。

零食也是弟弟单独一份，智英和姐姐分一份。

小学时，智英被男同学欺负。老师说：“是那个男孩子喜欢你，男孩子都是这样的，越是喜欢的女生越会欺负她。”

中学时，智英在公交车上揪住尾随自己的男生后，还反被怼：“你每次在补习班上都坐在我前面，还要走廊上对我面对微笑，怎么今天却把我当色狼呢？”金智英叫来父亲，父亲却反而教训她：为什么要去那么远的补习班？为什么要跟陌生人说话？为什么裙子那么短？

进入大学，智英总是因为女生身份而在社团活动中被剥夺话事权。

虽然有点委屈，但当她看着周围的人，一切变得理所当然 ——

大家都是这样过来的。

即将走向社会，招聘公告上总写着“男性优先”。

金智英的姐姐希望成为电视制作人，却被家人劝说去读师范学校。

为此，姐姐和母亲争论：“这确实是一份能兼顾小孩的工作，那应该对所有人来说都是好工作才对，为什么只有对女生来说是好工作？”

工作后，金智英总是被分配到更难搞的客户，因为公司觉得男职员能够更长久的为公司效力，就没必要让他们受苦了。

因为是女性，以后要面临生育问题，公司重用的还是男同事，哪怕对方能力不及自己。甚至同样一份工作，男性的收入也要比女性高。

结婚后，2年没有怀孕，又被丈夫家的亲戚们议论：一定是金智英哪里有问题，才没有怀孕的。

怀孕了，在地铁里被女大学生讥讽“怀孕了还出来上班，真不知道在想什么。”

最后为了孩子，金智英放弃了自己这份经营了十多年的事业，当起了家庭主妇。

丈夫说，我会帮你的——金智英明知他是好意，却忍不住爆发：

能不能不要说帮我了？这难道不是你的家、你的事、你的孩子吗？

当了妈妈的智英，两小时就要喂一次母乳，再也没有睡过好觉。

育儿的劳累加上繁重的家务，智英弄伤了手腕。医生却对她说：

“现在洗衣服有洗衣机，还有吸尘器不是吗？现在的女人到底有什么好辛苦的？”

偶尔带孩子在公园长椅偷闲一会儿，却被路过几个上班族男性讥讽：“我也好想用老公赚来的钱买咖啡喝，整天到处闲逛，妈虫。”

不久前韩国曾爆发过一场关于「妈虫」的讨论，使得韩国的两性对立局面一度变得剑拔弩张。

韩国网友认为，专职在家带小孩的妈妈其实无所事事并且很休闲，于是将她们称作「妈虫」。在韩国，「虫」有表示低等动物的贬义，讽刺她们是老公的吸血虫。

影片的末尾，不堪重负的智英，终于得了产后抑郁，接受治疗。

影片男女主演孔刘和郑有美之前曾共同主演了被称为改变国家的电影《熔炉》。

电影上映第37天 ，韩国国会以207票通过，1票弃权通过压倒性通过“性侵害防止修正案”，又名“熔炉法”。

在《熔炉》上映前，韩国网友同样骂声一片，认为这是在抹黑和丑化大韩民国，但随着影片放映之后，各种真相浮出水面，现实甚至比电影要来得更真实和残酷。

这次他们选择了女性权益话题再度合作，不知道能给以男权著称的韩国社会带来怎样改变。

其实我们国家又何尝没有这些问题。

我们的公众号后台评论里充斥着“带孩子有什么了不起，我们的妈妈不就这么过来的”之类的言论。

许多男人把妻子的付出当作理所应当。

来看看下面的这个数据：

中国女性的就业率排名世界第一；

中国男性做家务的时间排名倒数第四；

中国女性平均做家务的时间比男性多81分钟。

总有网友留言说：

“怨妇。”；

“你们这是激起两性对立。”；

“中华田园女权。”；

“破坏国家安定团结”。

可是加剧性别矛盾的从来不是一篇文章、一本小说、一部电影，而是这不平等的事实。

其实加重性别刻板印象的锅并不能完全分在男性头上，我们许多女同胞们歧视起自己性别来也不遑多让：

电影里那个满口金孙的奶奶，我们国家也不缺少原型。逼媳妇生孙子的婆婆也大有人在；

“女孩子考什么博士，书读多了都嫁不出去。”

“女孩子工作那么拼干嘛，抓紧找个好人家嫁了。”这种类似的大妈言论，我们也不是没有听过；

“裙子那么短，不知道要勾引谁呢？”这种风言风语，也不全是男人说的；

一有什么孩子没人管的社会新闻，大家条件反射都是问妈妈在哪？

多少妈妈照顾自己的任务交给女儿，家产却分给了儿子；

又有多少姐姐，不惜伤害夫妻感情，背上“扶弟魔”的骂名，也要贴补弟弟买房结婚。

我去报考高级育婴师时，一起上课的大姐们都问我你一个男的学这个干吗？

她们的世界观里，已经认定了带孩子是女人的事情，她们家的男人自然乐得喝酒、打牌当一个甩手掌柜了。

这个世界并不是习以为常的事情就是对的，也不是所有的牺牲都是理所应当。

让问题浮出水面，才能解决问题。让那些旷日持久的压抑，发出声音，不再被湮没。

正如原著小说中所写——

由衷期盼世上每一个女儿，都可以怀抱更远大、更无限的梦想。

愿世间每一个人都有平等做梦的权力，无论性别、国籍、年龄。

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