排卵期同房还无法中标，这是怎么了？

对于备孕夫妻来说，在女性排卵期同房，确实有助受孕。很多女性为了提高受孕率，就一直测算自己的排卵期，但是即便是如此努力，还是会出现怀孕失败的情况。那么，究竟是什么原因导致女性在排卵期同房，还是怀不上宝宝呢？下面就一起来寻找答案。

1.体内输卵管堵塞

在女性排卵期同房，体内输卵管堵塞是受孕不成功常见的原因之一。这是由于卵子和精子，不能够在输卵管内顺利相遇，从而无法结合成为受精卵。

这时候夫妻二人也不要着急，现在治疗输卵管堵塞的方法有很多。比如：输卵管通液治疗、宫腔镜、腹腔镜治疗，中药治疗，灌肠治疗等等。只要及时治疗，对于后面的备孕是不会有太大影响的。

2.男性精子不够强

很多人错误的认为，怀孕不成功都是女性的原因，其实，因为男性怀孕失败的情况，也占了三分之一左右。如果是男性精子出现了问题的话，那么在排卵期同房不同房，都没有太大影响。这时候就建议男性及时去医院治疗，找出病因。

3.夫妻两过度紧张

过于紧张的情绪，有时候不但不会成功，还有可能适得其反。而且男性在这方面是很敏感的，一旦失败几次的话，男性就会有很大的压力。而压力太大，就会影响到男性性功能和精子质量，所以，在备孕期间夫妻二人都要保持心情愉悦。

4.可能是时机不对

夫妻二人想要怀孕，时间的选择是很重要。一般来说，夫妻二人行房事，最好选择在下午5点到7点之间。因为这时候女性体内的荷尔蒙分泌处在一个比较好的阶段，怀孕成功率也是比较高的。有些女性，因为输卵管不是很通畅的原因，还会出现宫外孕的情况。所以，一定要警惕，从而避免这类情况的出现。

5.卵子发育不正常

对于女性来说，想要怀孕就必须有一颗正常的卵子。在日常生活中，囊卵巢综合症等疾病，都可能促使卵子无法正常发育和排出，从而影响女性受孕的成功率。一旦出现这样的情况，一定要及时去医院治疗，定期检测卵泡的发育情况，只有等到卵泡发育成熟之后，排出的卵子才会是健康的，怀孕成功的几率也比较大。

最后提一句，备孕期不要过于紧张，顺其自然就好。

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