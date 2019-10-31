妹妹杀死怀孕姐姐，还剖腹夺走腹中胎儿

据英国《每日邮报》报道，近日，巴西发生一起令人震惊的杀人抢婴案，一名孕妇被人剖腹取走腹中胎儿不幸惨死。而这起案件的凶手竟然是孕妇13岁的亲妹妹。

孕妇携子外出未归，遭人破腹取婴惨死

据了解，被杀死的孕妇名叫法比亚娜·桑塔纳，现年23岁，来自巴西波多韦柳。10月18日晚上，怀有8个月身孕的法比亚娜带着7岁的儿子出门后就一直没有回家。

10月21日，在一个荒野的浅坟中，警方找到了法比亚娜的尸骨，样子惨不忍睹。不久之后，警方又在100米外的河中发现了男童的尸体。

尸检结果显示，男童死于溺水，而法比亚娜的头部被棍棒重击导致毁容，随后被刺死。让人气愤的是，法比亚娜死前还遭人剖腹取走腹中胎儿，手段十分狠毒。

妹妹怀恨在心，受人教唆杀姐取婴

经调查，警方认定法比亚娜13岁的妹妹是本案的犯罪嫌疑人。在接受警方审讯时，她交代了事发当晚和15岁少年杀害姐姐夺走其腹中胎儿的犯案经过。随后，警方在涉案男孩家中解救出一名1.77KG的早产儿，并将其送往医院治疗。目前，孩子的身体状况良好。

据妹妹供述，35岁的女子卡蒂娅·拉贝洛策划了这起杀人案，她想得到婴儿以欺骗男友“和他有了爱情结晶”。事发后，卡蒂娅于10月23日潜逃，但很快就被警方抓获。她对唆使青少年杀人一事供认不讳。

据悉，13岁妹妹之所以杀害姐姐和侄子，是因为姐夫强暴她和姐姐虐待她。她说：“姐姐不相信我说的，我对她们一家恨之入骨”。

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