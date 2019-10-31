混合喂养常遇到这些困境，该如何应对？

宝宝满6个月前，母乳完全能够满足日常营养需求，而且母乳所包含的蛋白质、微量元素、维生素等物质的配比，是任何配方奶都无法比拟的。但是在生活中，一些家庭会因为各种原因而选择混合喂养。而混合喂养也并不都是一帆风顺的。那么，混合喂养宝宝会遇到哪些问题？

1.母乳越来越少

一般在哺乳后期时，妈妈的母乳就会越来越少，这时候很多妈妈就会选择放弃母乳，从而选择配方奶。新手妈妈不要过于担心没有母乳，要知道，奶水是越吃越多的。不要因为混合喂养就完全放弃母乳喂养，这是不可取的。希望每一位妈妈能够尽最大的力量用自己的乳汁哺育可爱的宝宝。

2.如何改回纯母乳

由于宝宝或者妈妈身体的原因，很多宝宝没有能够在刚出生时就吃到母乳。如果在以后可以正常哺乳，妈妈可以选择纯母乳喂养。在这里提醒大家，这时候不能立即断了宝宝的奶粉，可以适当增加母乳喂养的次数，让宝宝有个慢慢习惯的过程，直到最后过度到纯母乳喂养。

3.先母乳还是奶粉

新手妈妈经常陷入一个误区：认为混合喂养就是先吃母乳，然后再喝配方奶。其实正确的方法是一次只喂一种奶，不要交叉喂养。否则可能会引起宝宝消化不良，甚至让宝宝讨厌配方奶。

4.宝宝更喜欢奶瓶

很多宝宝在使用奶瓶的时候，更容易喝到奶，这也就导致了很多宝宝更喜欢用奶瓶喝奶。如果爸爸妈妈想要帮助宝宝改掉这个习惯，那么就要借助哺乳辅助器，比如利用吸乳器把奶水吸出来再用奶瓶喂给宝宝。

5.配方奶量不会把控

对于新手妈妈来说，混合喂养时，如何把握好配方奶量的是一大难题。放少了宝宝不够吃，放多了也不行。其实最好的办法就是每次少加一点，然后细心观察宝宝的反应。宝宝吃完还在哭闹，说明他还没有吃饱，可以再适量添加。因为每个宝宝对于奶粉的需求量不同，这就需要爸爸妈妈认真观察，久而久之，就能够准确把握宝宝的食量。

总之，照顾宝宝是一件十分漫长又细致的事情，要做到未雨绸缪。以上是混合喂养宝宝时经常遇到的5大难题，希望各位新手妈妈能够及早了解，更好地照顾宝宝。

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