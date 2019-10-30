想守卫前列腺？宝爸们请多吃这些食物

近年来，我国前列腺癌的发病率呈明显上升趋势，但是通过在饮食中添加一些对前列腺有益的食物，能够降低患病的风险。根据美国癌症协会的统计，前列腺癌是男性中最常见的癌症。据悉，高脂肪、高糖的饮食习惯可能导致前列腺癌发病率增加。

1.西红柿

西红柿含有一种叫做番茄红素的强抗氧化剂。它可以帮助预防前列腺癌以及抑制前列腺癌患者的肿瘤生长。番茄红素可以减轻细胞损伤，减缓癌细胞的产生。但是由于番茄红素与细胞壁紧密结合，身体很难从生番茄中提取番茄红素。熟的或泥制的番茄制品可能是更好的选择。

2.西兰花

西兰花这种蔬菜呢，含有许多复杂的化合物，可以保护一些人远离癌症。一些研究表明，食用十字花科蔬菜的数量和患前列腺癌的风险有关。原因尚不清楚，但研究人员表示，在这些蔬菜中发现的一种叫做磺胺脒的植物化学物质，可以选择性地靶向并杀死癌细胞，同时使正常前列腺细胞不受影响保持健康。

3.绿茶

饮食属于亚洲传统饮食文化，其中绿茶很受大家喜爱，对它的研究也比较多。绿茶含有儿茶素、黄嘌呤衍生物、表没食子儿茶素-3-没食子酸酯、表儿茶素等成分。现在有一些证据支持在绿茶中发现的这些化合物可以预防前列腺癌。据一项相关研究发现，每天喝五杯以上绿茶的男性患前列腺癌的风险降低。

4.豆科植物

包括大豆、花生和小扁豆等，它们含有被称为植物雌激素的生物活性植物化合物。异黄酮就是其中一种植物雌激素，有抗癌特性，可以抑制前列腺癌细胞的生长。

初步研究显示，食用大豆与降低前列腺特异性抗原(PSA)水平之间存在联系。PSA是由前列腺产生的蛋白质。PSA检测检测血液中的PSA水平，并用于前列腺癌的筛查。这项研究似乎还表明，当大豆与其他抗癌食品一起食用时，效果会更好。

5.石榴汁

就像绿茶一样，石榴也是抗氧化剂的丰富来源。它被吹捧为预防与氧化应激相关的慢性疾病的“奇迹”。有研究发现石榴汁和石榴提取物阻碍不同前列腺癌细胞的产生。

6.鱼

鱼是多不饱和脂肪酸的良好食物来源，如omega-3s和omega-6s。它们不是由身体合成的。omega-3和omega-6脂肪酸的平衡有助于预防前列腺癌的发展。

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