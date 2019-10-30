别再信这些“老人言”了，孕晚期这些事不能做！

育姐有一个表姐，目前怀孕39周。最近她发现，周围的邻居和亲朋好友们（尤其是一些年纪大的人）会给自己安利一些孕期经验。起初，表姐认为这些经验都是有用的，就照做了，没想到把自己弄得身心俱疲。

其实很多时候，过来人的经验不一定都正确，就比如下面这些事情，孕晚期就不能再做了，如果还有人劝你，就狠狠地怼回去：

1.每天多走路，生娃更顺利

到了孕晚期，准妈妈和家人都很关心宝宝好不好生。在一些长辈看来，想要生产更顺利，一定要多运动，孕晚期要尽量多散步。所以很多准妈妈常常听到“不要偷懒，多走走，生产更顺利”。为了生娃更顺利，很多准妈妈被迫多散步。其实，这种说法根本无需在意。

准妈妈在孕期适量散步有利于身体健康，并非要求准妈妈在孕晚期要勉强自己多走路。孕晚期准妈妈身体越来越不便，运动过多不利于母婴安全。如果准妈妈身体情况不佳，有头晕、贫血等毛病，多走路更容易出问题。

孕晚期活动过多，还会使身体负担加重，引发破水、早产等情况。因此育姐建议大家，准妈妈运动要量力而行，千万不要勉强自己，觉得累了就歇一歇，保持适量运动即可。

2.分娩时别打无痛针，别做剖腹产

有些长辈总是劝说准妈妈，分娩时不要打无痛针，不然会影响宝宝健康。甚至还有人跟准妈妈说，顺产比剖腹产好，医生就会吓唬人。如果有人这样劝你，左耳进右耳出即可，如果反复劝说直接怼回去也没关系。分娩疼痛可不是普通的疼痛，如果有办法缓解，何必非要受那份罪？

至于剖腹产，可以顺产谁愿意做手术剖腹产？只是有些情况不做剖腹产手术不行。如果出现宝宝是巨大儿、准妈妈不符合顺产条件、胎儿不正等情况时，自然分娩就十分危险。女人有权选择用什么方式分娩，其他人无权干涉。大家要听医生的意见，从自己和宝宝的健康角度去选择合适的分娩方式。

3.多吃点饭，宝宝长得好

有一位宝妈跟育姐反应，她在孕晚期食欲不佳，再加上肚子变大胃容量变少，所以吃的较少。她婆婆劝她说：“你不饿，宝宝也要吃啊，为了宝宝长得好，你要尽可能多吃点。”扛不住婆婆絮叨，她在孕晚期涨了20多公斤体重。到了分娩时，医生告诉她，因为宝宝是巨大儿，只能从顺产改为剖腹产。妈妈和宝宝都遭了罪。

所以育姐说，如果有人劝你孕晚期要多吃，一定不要听，劝的太频繁可以直接怼回去。到了孕晚期，胎儿发育基本已经完成了，不需要再补充营养了，多吃只会长肉。对于准妈妈而言，孕期体重太重不利于身体健康；对于胎儿而言，体重过大出生后易生病。而且准妈妈分娩时，体重过重要承受更多痛苦。因此，准妈妈在孕期要保持科学饮食，做到营养均衡即可，无需猛吃猛补。

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