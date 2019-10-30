宝宝遭年轻爸爸虐待，全身28处骨折不治身亡

据外媒报道，近日，英国发生一起悲剧。一名新手爸爸因为育儿经验不足，在宝宝哭闹时，竟将其抱起来猛摇。结果宝宝全身28处骨折并伴有脑出血，送医急救后不幸离开了人世。在接受警方审讯时，这名父亲还狡辩称，儿子是自己抱的太紧压死的。

新手爸爸猛摇儿子，致其全身多处骨折

据了解，这名爸爸名叫维浓，现年21岁，此前没有照顾过小宝宝。当只有6周大儿子埃利斯哭闹时，维浓几次把他抱起来猛摇，导致其四肢、肋骨等多处骨折。

孩子被送往医院抢救时，维浓跟医生说，儿子移动时不慎被挤到才导致的骨折。但警方调查后发现，埃利斯被送往医院时已经有了脑出血和撕裂伤。据X光检查显示，埃利斯全身共有28处骨折。

警方认定爸爸蓄意虐婴，对其发起多项指控

维浓刚开始时供称，孩子骨折是自己不小心将他抱的太紧造成的。但警方调查后发现，孩子死前有多处新的骨折，有的地方甚至是反复骨折，所以怀疑维浓是故意虐待孩子。

在出庭受审时维浓表示，自己的确摇晃过儿子，因为他一直在哭闹。证据显示，在孩子受伤后，维浓曾上网搜索过“用力抓孩子，孩子身上有瘀伤怎么办？”、“小孩激动时，是不是会伤害到其他孩子”等问题。埃利斯被送到医院时，维浓没有一同前往，因为他害怕被警方盘问。

检察官维克利表示，他无法理解为什么爸爸竟会如此虐待自己的儿子，事发后又表现得十分胆小。法医的报告显示，维浓的确有虐待孩子的故意，将以虐童、重伤、杀人等罪对其发起指控。

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