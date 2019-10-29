孕期水肿hin心烦？教你几招搞定

许多女性在怀孕后期会水肿。这是因为在怀孕期间，你的血液和体液会增加50%，来软化身体，以满足宝宝发育的需要，并为分娩做准备。虽然水肿通常不会引起疼痛，但挺让人心烦的。那么你能做些什么呢?这里有五种方法来缓解。

1.左侧卧睡觉

你可能在听过孕期建议采用左侧卧睡姿，这有助于缓解下腔静脉的压力。下腔静脉是体内最大的静脉干，它能将缺氧的血液从身体的下半部分输送到心脏的右心房。仰卧会对腔静脉造成压力。左侧卧位可以使子宫远离肝脏，减轻脏腑负担。如果偶尔右侧卧没关系，但建议尽量左侧卧。

2.多喝水

这听起来好像不太多，但是喝大量的水可以通过冲洗身体来减少液体的滞留。

一些女性发现游泳很有帮助，身体外部的水压可能有助于排出滞留体内的液体。再说，怀孕期间游泳本身也是极好的锻炼方式。

3.舒适的衣物

不要穿任何在脚踝或手腕处收紧的衣服。选择宽松的袜子，否则在一天结束的时候就会产生深深的勒痕。选择一双舒适的鞋子也有帮助。

4.健康饮食

缺钾会导致肿胀，所以把香蕉加到购物清单上。盐摄入过量也会导致水肿，所以要减少钠的摄入。均衡饮食，多吃瘦肉、蛋类和富含维生素的水果和蔬菜，少吃加工食品。

还可以吃天然的利尿剂，比如芹菜、洋蓟、欧芹、姜等。咖啡因会导致体液潴留，即使你喝完咖啡后很快排尿。而且孕期也不建议摄入摄入咖啡因。

5.小偏方

比如卷心菜的叶子可以帮助排出多余的水分，减少肿胀。蒲公英茶可以促进身体新陈代谢。你也可以用香菜或茴香来泡茶。在使用这些偏方之前，一定要和医生确认一下，确保它是安全的。另外，用芥子油或亚麻籽油按摩你的脚可以有效地缓解肿胀。

Tip：紧急情况及时就医

水肿通常是无害的，但如果突然水肿的厉害，可能是子痫前期的征兆。这是一个严重的状况。如果先兆子痫找上门，手、脚或脸肿胀，还可能伴有血压飙升。如果是这些情况一定要及时就医。

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