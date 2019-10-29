快快来看！当心这几种学校常见传染病“欺负”娃

你的孩子是否每隔几周就有一次新的感染?孩子们在学校可以学到很多知识，发展社交技能等等。但不好的是，学校容易成为细菌和病毒的聚集地，也是许多常见儿童疾病的来源，尤其是对于免疫系统仍未发育成熟的孩子来说。

流感

尽管很常见，但流感病毒很危险。它每年导致数千人死亡，并非所有这些受害者都是高风险人群。症状通常包括发病迅速、高烧、身体疼痛和寒战、头痛、严重疲劳和食欲下降等。患儿也可能咳嗽、喉咙痛，在某些情况下也可能出现呕吐、腹泻等情况。许多呼吸道疾病，包括链球菌性咽喉炎或肺炎症状都可能和流感类似。

感冒

感冒通常是由鼻病毒引起。这种病毒很微小，具有传染性，可以在物体表面存活数小时。它们可以进入鼻腔和喉咙，然后进行大量繁殖，进而引发免疫系统反应，引起喉咙痛、咳嗽、头痛和打喷嚏。

红眼病

也可以称结膜炎，是覆盖白眼球透明膜的炎症。这种常见的眼部疾病可能是由细菌或病毒感染以及过敏、污染物如烟雾、化妆品中的化学物质或水池中的氯引起。如果孩子被缠上，可能会抱怨眼疼或对光敏感，出现眼泪或分泌物增多，眼睑肿胀，眼白发红。

链球菌咽喉炎

链球菌具有高度传染性，当感染者打喷嚏或咳嗽时，它会通过空气中的飞沫传播。链球菌也可以通过共用饮料或食物传播，或者通过触摸含有细菌的门把手等表面，然后触摸自己的眼睛、鼻子或嘴巴传播。孩子可能会抱怨吞咽时喉咙痛，可能有发烧、皮疹、头痛、恶心或呕吐、口腔上颚有小红斑和扁桃体肿胀等症状。

胃肠炎

胃肠炎可导致呕吐、腹泻、胃痉挛和发烧。胃肠炎可由细菌、病毒或寄生虫引起。当孩子们与病原体搏斗时，最重要的是要记住让他们身体保持水分充足。当身体脱水时，很可能会战败。及时让孩子喝点水或含有电解质的补液溶液，特别是患儿呕吐并腹泻时，可以防止脱水。还有，预防胃肠炎的最好方法是鼓励孩子勤洗手，避免与患有胃病的人密切接触。

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