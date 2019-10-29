别着急！带你击破5大哺乳困惑

在母乳喂养这条路上，宝妈们将会遇到各种困惑。别着急，快用科学知识将自己武装起来。今天给大家击破母乳喂养最常见的5大困惑。

1.母乳喂养还要给宝宝喂水吗?

很多新妈在哺乳后还会给宝宝喝点水，认为这样宝宝才不会渴了。但其实不是这样，要知道母乳中含有充足的水分，能满足宝宝的需求。当然，如果宝宝生病或是天气炎热，那就需要额外给宝宝补充水分。如果宝宝是配方奶粉喂养，那么在两次哺乳之间喂点水就行。

2.乳汁稀是不是没有营养?

乳汁有前后奶之分，每次喂奶先产生的乳汁就是前奶，虽然比较稀，但却富含蛋白质、维生素、矿物质、乳糖等营养，可以帮宝宝解渴。而后面产生的奶就是后奶，脂肪含量比较高，很浓稠，容易让宝宝产生饱腹感。

因为脂肪含量有高有低，所以奶水看起来稀或浓稠，但不能单纯靠这个判断乳汁是否有营养。其实，不管是前奶还是后奶都含有宝宝所需的营养，都是“好奶”哦~

3.月经期间能不能给宝宝喂奶?

月经来潮时，一些新妈觉得这时的奶水没营养便停止给宝宝喂奶。其实，这个时候乳汁中的蛋白质和脂肪的比例略有变化，蛋白质的含量偏高点，脂肪的含量偏低点，这些变化可能会引发宝宝消化不良，但只是暂时的，等生理期结束便恢复正常。所以，大家不用太担心，更无需停止母乳喂养。

4.心情不好会影响乳汁分泌吗?

由于体内激素水平的影响、婆媳摩擦等原因，哺乳期妈妈容易情绪不稳。而这会使内分泌紊乱，不仅影响乳汁分泌还影响乳汁质量，很可能对宝宝健康不利。因此，宝妈在哺乳期要保持心情愉快，科学合理饮食，适当运动，保证睡眠充足，如此乳汁才能分泌得更多更好。

同时也希望丈夫平时多关心、开导妻子，帮助宝妈减轻压力，并给予足够的支持和鼓励，给宝妈信心和力量。

5.宝宝睡眠时间长，要叫醒喂奶吗?

一般，早产儿、新生儿或低出生体重儿喂奶间隔时间不宜过长，到了喂奶时间，就算宝宝没醒，也要叫醒宝宝喂奶，以免宝宝出现低血糖。随着宝宝长大，每天吃奶时间次数变得固定，只要宝宝饿了自然就会醒来吃奶，无需宝妈叫哟~

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