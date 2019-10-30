小女孩学舞蹈却再也站不起来了，不止一例！

如今，不少小女孩都学跳舞。家长要的做是，一定要保护好练舞的孩子。要知道，近年来练舞出事的孩子不是个例，已有多人因下腰再也站不起来。

01

6岁的彤彤特别喜欢跳舞，已经坚持练了2年。父母也是尽量支持女儿，给她报了舞蹈课。

然而谁也没有想到，10月6日，彤彤像往常一样去上舞蹈课，一节课没上完就被紧急送进了医院。

6岁女儿去学舞蹈 2小时后腿没知觉了

10月6日，本是很寻常的一天，彤彤由爷爷送去舞蹈班上课。不到11点，彤彤的妈妈李女士接到了老师打来的电话：孩子腿没知觉了！

李女士匆忙赶去医院，看见女儿躺在病床上，不能动弹。细问之下才知道彤彤腰部以下都没有知觉，只有上半身还可以活动。

怎么会这样严重？李女士懵了。

医院的诊断证明书显示，彤彤腰部外伤并脊髓损伤截瘫。

更让李女士心痛的是，医生表示孩子的情况不太乐观，有三分之二的可能性永远站不起来。

上课监控曝光 压完腿后没能站起来

孩子到底是怎么受伤的？李女士查看了舞蹈班的监控视频。

监控显示，彤彤当时练了下腰动作，然后老师帮她压腿。

“这个就是孩子，老师正在给她压腿，之前已经下过腰了，可压了腿之后孩子走路动作明显不一样了，腿走着明显比较硬，跟别的小孩儿不同。”

其他小朋友都到前面集合，彤彤却起不来了。

老师发现了彤彤的异状，尝试将她抱着站起来，但是彤彤的双腿完全使不上力气。

好好练个舞，孩子怎么伤成这样了？

李女士看完监控，认为是舞蹈课所致。

“下大腰后孩子蹲在地上，当时已经受伤，但不是那么严重，可是老师没有发现，让她跟着别的小朋友继续做动作，按着她压腿，又继续做动作，结果造成了二次伤害。”

然而培训机构不认可这种说法。

“正常上课时间出现这种情况，我觉得是孩子本身有什么问题，出于人道主义，孩子前期看病的所有的花销都是我们出，后期确实有些困难，就隔几天去一趟。”培训机构负责人表示。

李女士指责舞蹈培训机构逃避责任，培训机构则表示希望通过法律途径解决。

孩子受伤是不是舞蹈课所致，目前双方各执一词。事实原因如何，还需要等待后续调查。

02

近两年，在练习舞蹈动作时引发脊柱脊髓损伤的案例，已发生多起。

去年2月份，河南4岁的小媛在练习下腰动作时，因为重心不稳摔倒在地，竟造成了“无骨折脱位型脊髓损伤”，双下肢瘫痪。

17年暑假，6岁的小丽跟往常一样在舞蹈课上练习下腰这个动作，突然瘫倒在地起不来了。舞蹈老师赶紧上前询问，小丽说自己腰痛，双腿无力，动不了。老师让她休息了一会儿，将她送回家里。

回家后不久，小丽的情况明显恶化，小丽妈妈见状，赶紧将孩子送到儿童医院救治。经过检查，医生发现小丽的腰部脊髓受到了严重损伤，已经造成了截瘫。

△ 医生介绍病情

这样的案例还有很多，基本上都是发生在“下腰”这个训练动作之后。

03

为什么练个舞，却把孩子练瘫了？

这是因为孩子在练习下腰等舞蹈动作时，需要牵拉到脊髓。而人体脊髓的牵拉是有限度的，超出限度就可能引起脊髓损伤。孩子练舞经常会有下腰的动作，后仰时胸椎被过度拉伸，可能致使胸段的脊髓过度拉伸，瞬间造成一部分脊髓内的神经细胞、轴索及微血管损伤。

孩子在练习下腰等动作时不慎摔倒，也可能导致脊髓损伤。

脊髓损伤的后果相当危险，轻则影响运动感觉功能部分障碍，重则半瘫痪甚至完全瘫痪。

一般而言严重的脊髓损伤，都伴随骨折、脱位。但是孩子学习舞蹈时的脊髓损伤，很多情况下都是无骨折脱位型脊髓损伤（SCIWORA），这种特殊类型的脊髓损伤在影像学上见不到骨折或者脱位等创伤，在儿童脊髓损伤中较为常见。

儿童无骨折脱位型脊髓损伤一般是发生在车祸、高处坠落等严重事故中，舞蹈或玩耍过程中也可能发生。可能在当时就表现出症状，也可能当时感觉没什么，但是后面情况越来越严重，病情发展非常迅速。

例如下面两则新闻：

所以孩子在练习舞蹈时千万不要急于求成，如果感觉到身体有任何不适，或是练习过程中摔倒，一定要对孩子仔细询问，细细查看。对怀疑有脊髓损伤的孩子，要及时送医。

关于脊髓损伤的救治，唐唐妈要强调两点：

1. 脊髓、脊柱受伤后的黄金治疗时间是8小时。这个时间段内，及时通过激素药物或是脊髓减压等治疗手段，能够最大可能地保留脊髓功能。如果延误，脊髓功能恢复的可能性就会大大减少。

2. 脊髓脊柱损伤后，贸然移动会加重病情。如果怀疑孩子脊髓受到损伤，最好是第一时间拨打120寻求专业人员的帮助。家长千万不要随意抱起孩子，这个过程会增加脊柱的弯曲，加重脊髓损伤。如果要将孩子送医，可以用担架、木板等工具运送，或是三个人用平托的方法搬运。

04

练个舞如此危险？那还让不让孩子学舞了？

如果因为这些受伤事故，就说孩子不能学习舞蹈，也未免危言耸听了。家长要做的是保护好练舞的孩子，预防这些伤害。

1.前期应该进行排查。

很多孩子在练舞过程中受伤，并不单是因为下腰等舞蹈动作，而是孩子的脊柱脊髓本身发育不健全。比如有些孩子患有脊髓栓系综合征，这种疾病具有隐匿性和潜伏性，孩子和父母都不知道。平时看着孩子健健康康的，但是他们是不适合做下腰这些动作的，很容易引起胸腰髓损伤。

所以如果想让孩子学习专业舞蹈动作，最好是带孩子去医院做个身体检查，排除脊柱脊髓发育异常的情况。

2.不要过早进行专业舞蹈训练

舞蹈可以作为孩子的一个兴趣爱好，锻炼身体，让孩子形成良好的仪态、气质。但是孩子的脊柱尚未发育健全，太早进行专业化训练容易对孩子的身体造成损害。一般4-7岁是孩子学习舞蹈的初期阶段，着重培养孩子的律动和节奏感。8岁以上可以视情况提高舞蹈动作难度。

3.选择专业的培训机构

专业的培训机构和舞蹈老师，能够为孩子提供循序渐进的指导意见，对孩子学习舞蹈很有好处。跳舞之前，一定要进行充足的热身准备，活动开了动作才能更灵活。

在练习下腰等高难度动作时，应该要有专业老师的陪护和指导。平时家长也要教育孩子，在做这些动作时要集中注意力，不要说笑逗乐。如果觉得这个动作做不了，不要勉强去做。

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