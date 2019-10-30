不孕不育离90后很远？出现这些情况就要重视了

随着社会的发展，医疗条件也在不断进步。然而，不孕不育问题却始终得不到根治，这也使很多家庭关系破裂。特别是对于90后女性来说，虽然还很年轻，但不孕不育问题并不罕见。那么，导致不孕不育的因素有哪些?哪些症状预示不孕不育的到来?让我们一起来了解一下。

导致不孕不育的原因

1.生活作息不规律

对于90后女性来说，现在正是为事业努力拼搏的时候，因此常常为了冲业绩而熬夜，精神高度紧张，甚至出现失眠问题。生活作息不规律，会直接导致女性身体中的卵巢功能下降，出现不孕不育问题。

2.过早开始性生活

社会的发展，带来的不仅仅是物质水平的进步，还有思想的开放。很多女性在自己的身体还未完全发育成熟的情况下，就开始性生活。这不仅容易使身体器官受到损害，还会影响正常排卵。

3.污染严重

如果年轻女性长期处于一个环境污染较严重的地区，也会导致月经不调，出现不孕不育问题。

4.抽烟喝酒

如果年轻女性长期抽烟喝酒，食用辛辣食物，不孕不育的几率会增大，因为这些物质都对卵巢功能有不良影响。因此，女性在日常生活中要尽量少接触烟酒与辛辣食物。

预示不孕不育的症状

1.白带增多有异味

如果女性在日常生活中发现白带增多有异味，同时外阴处有瘙痒的情况，应该立刻就医检查。

2.闭经

如果女性在18岁之前还未来月经，或者在第一次月经后超过六个月停经，都有可能增加不孕不育的几率。

3.腹部经常疼痛

如果女性经常无缘由的感受到腹部疼痛，有可能是盆腔炎、子宫内膜炎以及卵巢肿瘤所引起。这些疾病都对卵巢正常功能有影响。

4.经期紊乱

如果女性生理期经常紊乱，同时经量偏多或过少，甚至出现经期延长的问题。这个时候要注意定期到医院检查身体，及时服用药物调理。

5.痛经严重

如果女性在月经前就感受到乳房胀痛，在月经期有腹痛严重、发热腹泻、口臭等问题。这多是内分泌失调所引起，严重时甚至可致不孕不育。

对于一个家庭来说，不孕不育是一件十分痛苦的事情。上述说明了可致不孕不育的原因和预示不孕不育的症状，为了自己的健康，大家要经常关注自己的身体状况。

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