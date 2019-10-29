网友投票、围观者起哄……患抑郁症的她们自杀了！

现在是移动互联网时代，网络在给大家提供生活便利的同时，也带来了网络暴力。有一名患有抑郁症的少女上网求助，希望得到生活的勇气，没想到网友们竟投票让他去死，一起来看看是怎么回事吧~

01

马来西亚16岁的女孩Davia Emilia 从高高的楼顶一跃而下，结束了年轻的生命。

此时，她在Instagram上面发起的投票已进行了5个小时。

投票的主题是：

“请你们帮助我做一个非常重要的选择。”

“活着（L），还是死去（D）。”

5个小时后，69%的网友选择了……“D”（死亡）。

Davia也选择了自杀。

投票24小时结束时，选择L（活着）的人终于达到了压倒性的88%。

然而，这份迟来的善意，Davia终究感受不到了。

Davia的亲人发了一条ins。

“那些选择死的人，看到了吗？现在你们高兴了吗？”

据悉，Davia的父母感情不和离婚了，继而又各自重组家庭。也许是家庭矛盾的缘故，这个正值花季的女孩长期被抑郁困扰。

在她发起投票的那一刻，这个女孩也许只是想从陌生人那里获取一点活下去的勇气。

然而，网络世界传来的冰冷回应，成了压倒她的最后一根稻草。

02

去年6月20日，一名19岁的女孩意欲跳楼轻生。

起因是女孩被班主任多次猥亵，到处寻求公道而不得。孤立无援的女孩患上了抑郁症，有明显PTSD症状（创伤后应激障碍）。

楼下聚集着不少围观者，却不是和消防员一起劝阻，有的鼓掌，有的拍起视频，有的以言语怂恿。

“跳啊，快跳啊”

“在那里犹豫什么？丢不丢人？快跳啊！”

“尼玛，为了等你跳下来，我在楼顶晒了一个小时太阳了！”

“终于有人真跳楼了，要跳就跳，果断一些，别给警察找麻烦”

“快跳么，看完你跳楼，我还要去接娃娃了”

“那就对了，要不都对不起这么多人围观”

在围观人群的起哄声中，女孩从8楼窗台一跃而下。

一条年轻的生命应声陨落。

留下的只有消防员撕心裂肺的喊叫，还有深深的自责……

03

“一个真正想死的人，不会再计较人们说什么。一个拿死说来说去的人，以我的经验来看，并不是真的想死，而是……”

“而是什么？”

“而是还在……还在渴望爱”

——史铁生 《务虚笔记》

也许，一个温暖的举动，一句鼓励的言语，就能让那些站上楼顶的人重新生出希望。

他们犹豫的时间里，正在等待着这个世界的善意。

网上有个经典的提问：动脉在哪里？

不断更新的回复温暖了所有人。

出租车司机肖师傅接到一位20来岁的年轻女子，本来以为是很寻常的一单，心细的肖师傅却意识到女孩有些不对。

女孩上车后双眼通红不停地抹泪

车开到大桥旁时，女孩突然要求下车，还给了肖师傅70块钱。

女孩说：“这些钱对我已经没什么用了。”

女孩下车后往大桥上走去。

肖师傅察觉不妙也跟了上去。

果然，女孩爬上了大桥护栏想要跳河。

肖师傅立刻冲上去一把抓住女孩的手臂，在过往路人的帮助下将女孩救了上来，随后拨打了110。

17岁的少女因为父母离异、亲人离世的打击，悲观厌世，跑到一片小树林萌生了自杀的念头。

也许对这个世界还存着一丝眷恋，她拨通了110，泣不成声地说想找个人说说话。

接线员秦萱意识到女孩处于崩溃边缘，立即耐心地劝解女孩，温柔地安抚她的情绪，暖心对话长达95分钟。同时警察也在通过定位不断搜寻女孩的位置，最终成功地找到了女孩，将她送回了家。

救援已经结束，但是秦萱还是不放心，录了一段寄语视频，鼓励女孩珍爱生命，珍惜生活，不要轻言放弃。

04

心有暖意，向阳而开。

请给这个世界多一些善良。

每个人都可能遇到崩溃的那一刻，在他们无力自救，而向旁人发出求助的信号时，若是得到温暖、善意的回应，他们也许可以挣脱悲观情绪的束缚。若是世界给他们的回应是冷漠的甚至是恶意的，他们也就永远地落入情绪的深渊了。

作为旁观者的我们，也许无法体会他们的痛楚，无法理解抑郁是怎样一种情绪，但生而为人，不做那推波助澜之举，不说那些冷漠诛心之言，沉默也可算是人性的底线。

把别人的痛苦当做闹剧，把别人的死亡当做消遣，欢呼鼓掌的时候，难道就打心里满足了吗？

在茫茫人海里，相遇是偶然。

既然能在这时间的荒野里相遇，为什么不珍惜这偶然的缘分，温柔地对待彼此，互相取暖。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)