雨天两娃坐车顶，车在高速行驶中，惊险万分！

据英国《镜报》报道，大雨天，墨西哥一辆轿车正在公路上行驶，它的车顶绑着一辆玩具车，里面还有两个孩子。周围其他司机将这一危险行为拍了下来，并在网络上曝光。网友看完这段视频，纷纷谴责轿车司机。

车顶安放玩具车，里面载着两儿童

据其他驾驶员拍摄的视频显示，事发时正下着瓢泼大雨，一辆白色福特车正在墨西哥西部扎波班市街道上行驶着。这辆福特车的车顶绑着一辆白色迷你SUV玩具车，玩具车里面还坐着两个孩子。他们坐在离地面几英尺高的地方，十分危险。当镜头拉近时可以看到，大孩子将另一名小孩子用胳膊环抱在怀中。

当局表示将采取行动，网友炮轰父母

当地公共安全部长和宣传部长在接受当地媒体采访时表示，他们将对这辆车的驾驶员采取行动。但到现在为止，还没有人被警方逮捕。

网友们看完这段视频后感到非常吃惊。一位网友这样评论道：“竟然有这样不负责任的父母，当局居然在孩子发生交通事故前无动于衷。”另一位网友表示：“孩子真是太可怜了，父母应该对此感到羞愧。”还有网友表示“如果是我，我会把车拦下来，将孩子救下并打电话报警。”

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