学会这几招，剖腹产后轻松消除腹部赘肉

剖腹产的妈妈术后腹部会留下伤口，想要消除腹部赘肉千万不能心急。这里教给大家正确姿势，一起来学吧。

1.母乳喂养

想要迅速消除腹部赘肉，建议建议坚持母乳喂养至少6个月。因为呐，母乳喂养可以燃烧额外的卡路里，减少腹部顽固的脂肪。

2.有足够的耐心

怀胎十月你才有如今的体重，所以别想着产后立马恢复孕前身材。产后瘦身需要时间，尤其是剖腹产后，产妈更需要有足够的耐心才行。

3.合理饮食

由于母乳喂养，你会很容易饿。这个时候请一定要管住自己的嘴巴，吃正确的食物，以免增加额外的重要。新鲜水果，酸奶、瘦肉、豆类、全脂牛奶等都是不错的选择。

4.使用收腹带

利用收腹带可以帮助收紧腹部肌肉，让原本松弛的腹部慢慢变得平坦。另外，收腹带还能缓解背痛，保护手术伤口以及改善你的姿势。

5.帮助身体排毒

排毒也是消除赘肉的一个方法，尤其是分娩后。但方法得安全，比如多吃新鲜蔬果，或饮用食用生姜茶、蜂蜜水、绿茶等。

6.适当低冲击的运动

由于怀孕，腹部肌肉与骨盆都受到不同程度的伤害，因此，建议生产6—8周后进行适当的低冲击运动，等到完全适应之后加强难度。

Tip：剖腹产后，这些运动可以做起来

1.向前弯曲练习

双腿分开直立，身体微微向前弯曲，保持几分钟锻炼腹部，不管在什么时间段都可以锻炼。

2.走路

产妈在身体恢复期间，不适合激烈运动。建议产妈还是采用步行的方式来燃烧热量，促进身体新陈代谢，大家从500米开始。

3.拱桥运动

平躺在瑜伽垫上，双脚弯曲，脚掌贴地。双手放在身体两侧，手掌贴在瑜伽垫上，再撑起臀部离地，保持10秒，这一运动锻炼腹部的同时也不会牵扯到伤口。

4.游泳

游泳是全身运动，不仅能消除腹部肌肉，增强心血管耐力，对关节的伤害性也是非常小的。对剖腹产妈妈来说，是非常好的低冲击运动。

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