“妈妈，可以给点钱吗”？当孩子问你时，可别这样回答

很多爸爸妈妈都经历过这样一件事：孩子问自己“什么是钱？”在孩子刚开始形成金钱意识时，父母就要开始注意培养孩子财商，而培养孩子情商首先要做的就是给予零用钱。但育姐要提醒大家，给孩子零用钱要讲究方式方法，如果方法不正确，极易给孩子心理造成伤害。

孩子张口要钱，这三种回答最伤人

和大人相比，孩子是弱势一方。孩子在向爸爸妈妈要钱时，内心是忐忑不安的，如果爸爸妈妈没有做出正确回应，有可能会给孩子一生带来不利影响。特别是以下三种回答，千万不能对孩子说：

1.翻出孩子黑历史

父母平常管的严，有的孩子迫不得已会偷家里的钱。如果孩子张口要钱时，每次都被父母翻出黑历史，甚至在亲友那里四处传播。这样做会给孩子带来严重的心理伤害，有可能让他一辈子无法忘记。

2.贬低孩子自尊心

孩子索要零花钱未果，最多心里失望而已，不会有太大的问题。但如果父母没有答应或答应后，再用言语讽刺打击孩子自尊心，甚至有些脾气不好的父母还骂一两句脏话，这样会对孩子的心理产生严重影响。

3.向孩子哭穷

俗话说“穷人家的孩子早当家”，很多父母将其理解为要穷养孩子。其实，这句话的意思并不只是穷养。孩子张口要钱，父母就哭穷不愿意给零花钱，对此，孩子会怎么想呢？

事实上，孩子并非什么都不懂，他不会相信爸爸妈妈身上连几块钱都没有。他只会认为爸爸妈妈不关心自己，家庭没有温暖。

孩子开口要钱，父母该这么办

首先，大家要问清楚孩子要钱做什么。是给自己买东西，还是想要增进同学或朋友间的友谊。接着，大家不要讽刺孩子要钱的行为，要尊重孩子的自尊心，不要责骂他。最后，根据实际情况决定该不该给孩子零花钱，给多少零花钱。

孩子虽然年纪小，但也有自己的自尊，大家要注意保护。最后再次提醒大家，如果孩子向你张口要钱，请不要说那些伤人的话，以免给他造成一辈子的心理阴影。

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