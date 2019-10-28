敷柠檬片可祛痘？这些网红护肤攻略毁脸

有了宝宝之后，好多宝妈将精力都放在宝宝身上，根本没时间关注自己，更不要说护肤。等到好不容易静下来照镜子才发现脸色很糟糕，于是开始寻找弥补措施。这里提醒大家，网上那些护肤攻略好多都是谣言，你可别中招了。

1.毛巾擦脸更干净

很多宝妈习惯在洗完脸后用毛巾一顿乱搓，认为这样可以让皮肤更干净。其实不然，毛巾长时间放在阴暗潮湿的地方很容易滋生细菌，而我们脸部的皮肤又比较娇嫩，反复使用毛巾擦脸只会让脸越来越脏，容易引发痘痘或是皮肤瘙痒，敏感肌肤更是经不起这样的蹂躏。

再有，有些宝妈比较节省，毛巾不坏就不会换，毛巾上面长期积累的细菌非常多，很容易成为细菌的培养基。

2.敷柠檬片去痘

很多宝妈听信这一谣言，就买很多柠檬放在家里。每天坚持将柠檬切片，敷在脸上，然后期待效果。但是这样只会伤害皮肤。

柠檬片富含维生素C是没错，但也含有柠檬酸这一刺激性物质，如果直接食用，可以补充身体所需的维生素C，但如果是敷在脸上，效果就有点可怕。不仅起不到美白作用，还有可能导致皮肤敏感发红肿胀，甚者灼伤皮肤脱皮起水泡，所以宝妈千万不要这样护肤。

3.频繁洗脸

天热时脸上容易出油，很多新妈就会频繁洗脸，认为这样可以去油，也就不容易长黑头、痘痘了。但其实不是这样。

频繁洗脸看似让脸更干净，却破坏了肌肤表面的生态，使得正常油脂分泌被破坏，若是皮肤形成这层乳化皮脂膜被洗掉了，会导致皮肤出现短暂的干燥缺水，油脂分泌也就更多以自我保护，让皮肤变得更加油腻，自然容易爆痘。

4.使用过期牛奶敷脸

牛奶营养价值高，很多新妈发现牛奶过期后又舍不得扔掉，所以选择用温水稀释，然后轻轻涂抹在脸上，以为去除角质的同时也起到美白的效果。

但大家没有想过，过期牛奶里面含有大量的细菌，如果直接涂抹在脸上就是把细菌涂在脸上。而且，过期牛奶很容易结块，但结块并不是你以为的乳酸，而是牛奶蛋白，对去角质角质或是缩小毛孔没有任何的效果，反而可能会造成过敏。

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