发现这些情况，快抓住机会助力孩子窜个子

家长们都希望自家孩子身材高挑，一旦发现他迟迟不长个或长得慢往往会很着急。事实上，孩子的成长发育有规律可循，在某一时间段会出现直线式的增长，被称为“猛长期”。在这一阶段，家长要多注意孩子的日常起居、饮食等各方面，有助于孩子身高窜一窜。那么家长如何知道孩子是否到了猛长期呢?来看看下文：

1.食量突然大增

孩子处在快速发育阶段时，对于各种营养物质的摄入也在增加以满足自身需求，因此饭量会随之大增。若孩子突然比之前能吃，那很可能是进入了猛长期，这时可以为孩子提供些营养价值高的食物，注意粗细搭配，避免出现暴饮暴食或偏食、挑食等情况，孩子身体才能更健康。

2.老是睡不醒

大家若发现孩子虽然入睡时间相比之前早，隔天醒来却还是一副没睡醒的样子，那么孩子多半是进入了生长猛长期。要知道，只有当孩子处于睡眠状态时，体内会分泌大量的生长激素，有助于骨骼发育，因此会有嗜睡的情况。对此，家长尽量确保孩子拥有充足且优质的睡眠，才能助力他茁壮成长。

3.腿部抽筋频繁

进入猛长期的孩子，因为骨骼和肌肉发育速度很快，身体可能会有一些不适，比如腿部抽筋、膝盖疼等。这些就是所谓的“生长痛”。这是因为孩子在生长发育时，脑垂体分泌了许多生长激素，加快骨骼的增长。如果你发现自家孩子有上述表现，那么恭喜你，说明孩子正在长个。此时孩子对钙的需求量大增，大家平时要多让他吃些富含钙质的食物，比如牛奶、绿色蔬菜、豆类等，如果有需要可以在医嘱下服用钙剂，以免耽误孩子身体发育。

4.换鞋频繁

孩子进入猛涨期之后身体各方面快速生长，其中最明显的变化是脚变大，换鞋子也变得频繁。这个时候，大家一定要及时给孩子更换合脚的鞋子。要知道，如果孩子长期穿尺寸不合适的鞋子，可致脚骨变形，可别舍不得花钱去购置新鞋。此外，大家要鼓励孩子多参加一些适合他体育活动，有助于孩子骨骼发育。

孩子进入猛长期后，身体各方面都在快速发育，因此平时家长要多留心，避免错失孩子长身体的黄金期。

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