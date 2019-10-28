不骗你！坐月子时手机、电视可以相伴哦~

生活中，人们常说女人要是月子坐不好小心落下“月子病”。所以老一辈会叮嘱大家月子期间的各种禁忌，比如不能玩手机、看电视……真的是这样吗?下面一起来看解答。

月子期间可以玩手机、看电视吗？

宝妈在生完孩子以后，身体比较虚弱，如果休息不够很容易留下病根。不建议玩手机或看电视主要是为了让宝妈充分休息，避免劳累。

但是，手机、电视已经成为我们生活必不可少的通讯、娱乐工具。宝妈在月子期间活动什么都受限制，本来就无趣，如果连简单的消遣都没有容易影响心情，甚至引起心理疾病，比如产后抑郁症等。

所以，月子期间，宝妈可以玩手机或是看电视，但要适度哦~不要总保持一种姿势，也不要长时间玩手机或是看电视，以免造成视力下降。

月子期间如何正确玩手机或看电视?

1.用眼时间不要太长

刚生完宝宝，虽然宝妈眼睛不会出现明显变化，马上被花眼等找上门，但是产后一定得好好休息。因此，宝妈在月子期间，不要长时间看电视或是手机。

2.注意用眼习惯

一旦感觉眼睛干涩或是有点酸时，要立马休息。离电脑距离保持30厘米以上，离电视的距离要保持在2m左右。

月子期间宝妈不可以哭，哭多了眼会瞎?

因为疲劳、担忧、婆媳摩擦等等，很多宝妈都有在月子期间有哭过。如果是偶尔掉眼泪没啥关系，不要太担心。但如果长期如此，就不可以了。刚生产完，宝妈的身体还比较虚弱，如果受到刺激，很容易造成伤害，眼睛也是这样。

月子期间烦心事不少，宝妈心情容易受到影响，难免会掉眼泪。虽然不会哭瞎，但家人还是要多体谅，给予更多理解和包容，帮助宝妈排解焦虑、抑郁。

总之，月子期间，宝妈是可以适度玩手机或是看电视的。这么做能帮助宝妈缓解焦虑、紧张的情绪，起到调节心情的作用。但也需要注意时间，以免对眼睛健康造成不良影响。另外，月子期间掉眼泪也是的一种情绪发泄，无需太过担心，不过最好学会采用更正确有效的方法来排解不良情绪。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)