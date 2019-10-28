还连哄带骗？这才是让孩子乖乖吃饭的正确姿势

有宝妈求助说，自家孩子已经两岁了，每次吃饭都需要哄，一顿饭需个把小时时间，自己害怕这会影响孩子的正常生长发育。其实，孩子不好好吃饭，往往是因为没有养成好的进餐习惯。这时候家长该怎么解决呢?

常见的几种错误喂养

1.吃饭速度过快

食物吃进嘴经充分咀嚼，唾液中的消化酶才能更好发挥作用，更利于营养消化吸收，而且牙龈和牙齿也得到充分的锻炼。如果孩子吃饭过快，牙齿咀嚼程度不够，不仅影响消化吸收，还会影响牙齿发育。

2.连哄带骗

为了让孩子吃饭，有些家长又是哄又是骗的。如果家长兑现诺言，孩子会把吃饭和买玩具、出去玩等联系在一起，可能会把吃饭作为要挟你的条件来满足自己的欲望。如果没有兑现诺言，孩子很可能不再听话，自己还会学着说谎，对父母也失去了信任。

3.就餐环境不佳

不少家长喜欢在吃饭时高谈阔论，甚至开着电视。要知道，孩子好奇心强，自我控制能力又比较差，这种情况下注意力很容易被转移，自然也就无法好好吃饭。

4.就餐氛围不好

一些家长在工作或生活上有不愉快的事会在吃饭时表现出来，这会让就餐氛围变得很压抑。有些家长喜欢还喜欢在饭桌上责骂孩子，使得孩子食欲降低，久而久之产生厌食。

5.强迫孩子进食

有些孩子因为某些食欲不好，如果家长不能好好找到其中的原因，反而还会逼着孩子吃饭，可引发孩子出现神经性厌食，也会导致孩子孩子无法好好吃饭。

良好的进餐习惯如何培养?

1.创造安静的就餐环境

安静的就餐环境可以让孩子专心吃饭。建议在孩子吃饭时，周围不要有可能会转移他注意力的物体、声音，并做到吃饭时间和地点固定。

2.使用专门的孩子餐具

给孩子准备专门的儿童餐具，比如有他喜欢的卡通造型，可以引起孩子吃饭的兴趣。

3.增加品种多样性

大家给宝宝准备饭菜是注意食物的多样化，确保其形状、颜色、味道等能引起孩子吃的兴趣。对于孩子不喜欢吃的食物，也不要强迫，可以慢慢引导或是改变烹调的方法，让孩子爱上这些食物。

4.营造愉快的氛围

就餐氛围应该愉快的，大家可不要在饭桌上指责或是批评孩子，以免让孩子对吃饭产生厌恶的情绪。

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