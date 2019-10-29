孩子过度黏人缺乏独立性？试试这11招

从孩子出生开始，就需要面对一场场离别，出生是第一次、断奶是第二次……而如果希望这些离别可以体面一些，就需要大人们狠心，孩子们独立。然而在生活中，很多人发现孩子一直很粘人，于是离别变得非常艰难，甚至在孩子的哭闹声中放弃。那么面对这种情况，爸爸妈妈们该如何应对呢？

很简单，培养孩子的独立性

1.要从娃娃抓起

有些家长觉得，孩子年龄太小，有些东西过早教给孩子没好处，但其实这种想法未必正确，事实上1-3岁的孩子对什么事情都非常感兴趣，并且很乐意模仿，这就表示此时他们的可塑性很强，很容易接受你的观点。所以说孩子的独立性越早培养越早，一旦错过了最佳时期，他们就可能产生了依赖性并且很难改正。

2.不要强迫孩子

不少家长为了自己的一些需求，而去强迫孩子做一些事情，如果这不是孩子喜欢的事情，那么就会对他们的心理成长产生一些影响。可能一开始孩子会抗拒家长的决定，随着一次次抗拒没有效果，他们慢慢就会变成“听话的孩子”，开始顺从家长的一切安排，此时孩子就会产生依赖，再难独立了。

3.不要包办一切

在孩子两岁左右的时候，家长们就可以逐渐培养他们的自理能力，慢慢学会吃饭、穿衣、收拾玩具等等。所以生活中，家长要常常锻炼孩子的动手能力，敢于放手让孩子去做，不要担心他们做不好，更不要心急，因为孩子孩子会从做得不像样到像模像样需要一个过程。

4.给孩子空间

对于小孩子来说，妈妈的照顾肯定是最温暖、舒适的，但是如果妈妈一直不肯放手，那么孩子就会变得过度依赖。有这么一位母亲，孩子已经上三年级了，她还是每天背着孩子上下学，如此呵护，孩子将很难长大。所以家长们要根据孩子的兴趣和特点，给予他们自由发展的空间，比如鼓励他们自己找朋友玩，让他们自由掌控自己的空间。

5.给孩子时间

不少爸爸妈妈都认为，孩子年纪比较小，不知道安排自己的活动，于是就包办他们了他们的时间安排，而孩子只能执行，这样孩子的自主性将很难培养出来。建议每天都给孩子可以自由支配的时间，只要没有危险，就让他们自己安排，比如画画、拼图、积木，甚至是什么事都不做发呆……

6.让孩子找答案

当孩子提出问题的时候，很多家长的做法是直接告诉他们答案，虽然这样非常简单省事，但却让孩子失去了思考的过程，等他们长大以后，就会一直希望别人提供现成的答案，失去了在智力劳动上的自主性。所以说面对孩子的提问，应该引导他们自己动脑筋去思考、去寻找答案。

7.设置一些困难

俗话说“穷人的孩子早当家”，恶劣的生存环境往往更能磨练人。现在生活条件越来越会好，孩子很难接受磨难，所以假装要想办法给孩子设置一些困难，让他们自己解决，这可以培养孩子应对困难的能力和意志，也慢慢会养成主动寻找解决问题方法的习惯。

8.自己解决矛盾

虽然小孩子的生活圈子不大，但是也会有一些人际关系，期间也会有一些矛盾和争吵，此时你是否会立马介入，为不愉快的他们解决问题呢？其实在面对这种情况，我们不是去帮助孩子解决矛盾，而是鼓励他们自己去面对，并且适当引导孩子解决，没有什么办法比让孩子自己通过协商解决问题更好了。

9.给孩子权利

我国传统教育中，非常在乎“听话”和“顺从”，孩子稍微有点犟嘴，就会立马被千夫所指，但其实这种教育方式，会让孩子失去了发展个性和独立的机会。其实孩子在很小的时候，就已经具备了自主选择的能力，如果家长总是为了保险、安全等原因，把自己的意识强加给孩子，那么孩子就会慢慢失去自主选择的意识，长大后也很难适应竞争激烈的社会生活。

10.注意说话口气

和孩子说话或者教育他的时候，一定要注意口气和方式，千万不要当众斥责孩子“不争气”、“笨蛋”、“没出息”等，这样很容易伤害到孩子的自尊心。其实孩子也是一个小大人，他们需要尊重和理解，平常在生活中，家长要以平等的态度对待孩子，尊重孩子的人格，和孩子交流的时候，最好能蹲下来认真倾听，他们觉得你在尊重他。事实证明，受到家长尊重的孩子，往往更愿意与他人合作、待人友善、懂礼貌、独立意识强。

11.允许孩子犯错

孩子在学习独立的过程中，难免会出现犯错的情况，此时家长们一定要理性对待，切不可过多批评，以免打击孩子的自信心。而当孩子有进步的时候，也要及时给予表扬，从而让孩子更加进步。另外有时候，孩子会因为没有经验而磨蹭了半天，面对这种情况，家长们可不要急躁，不要总想着自己帮忙会做的快一些，而是耐心等待孩子自己完成。

Tip：最后还要提一句，在培养孩子独立性的时候，家长们也要做好榜样，你的言行、思想观念和文化素质无时不刻都在影响孩子。

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