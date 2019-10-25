小家伙1岁前，可别心大吃这些食物

宝宝还小，有些东西不能随便吃，特别是未满1岁之前。为了不让危险找到宝宝，宁可不吃哦~下面给大家说说不建议给1岁前宝宝的9种食物：

1.蛋清

1岁以下的宝宝是不建议食用蛋清。因为蛋清中蛋白分子很小，容易穿透肠壁进入宝宝血液，可引发宝宝过敏，患上荨麻疹、湿疹等疾病。

2.含有大量草酸的蔬菜

蔬菜富含各种维生素，营养不错，但有些含有大量的草酸，比如韭菜、菠菜等。草酸不易被人体吸收，还会钙质的吸收，可致骨骼、牙齿发育不良。

3.调味品

做饭菜时加些调味料调味味道好，但是这些调味料不是过咸就是过甜，还含各种添加剂，宝宝吃了宝宝肠胃负担，不利于身体正常发育。

4.零食

这里所说的是不健康的零食。它们虽好吃，但各种大量视频添加剂，食用太多对宝宝不利。如果要给宝宝吃，建议挑选专门的婴幼儿零食，无糖无添加剂，不会影响宝宝健康。

5.蜂蜜

要知道，还没到1周岁的宝宝肠道内正常菌群并没有完全建立，如果吃蜂蜜容易引发感染，出现恶心、呕吐、腹泻等不适。

6.纯牛奶

未满1岁的宝宝肠胃还没有发育完善，如何喝了含有肠胃难吸收大分子物质的纯牛奶容易消化不良。再说，纯牛奶含有的乳糖可能会导致孩子过敏。所以，保险起见，至少等宝宝满1岁再给他喝纯牛奶比较好。

7.海鲜类

海鲜确实有营养，但螃蟹、虾等带壳类容易引起宝宝过敏，不建议给1岁前的宝宝食用。

8.汞含量较高的鱼

鱼营养价值高，但并不是每种都适合给宝宝食用。像鲶鱼、剑鱼、旗鱼、罗非鱼等含汞量都比较高，食用可能会影响神经系统，孕妇、婴儿更要注意。给婴儿选鱼类辅食，推荐一些淡水鱼类。

9.刺激性饮料

咖啡、可乐、浓茶等这些都是刺激性饮料，不要给宝宝喝。这类饮料不仅没有营养，含糖量还很高，容易造成宝宝蛀牙，而所含的咖啡因还会让宝宝睡不安稳，不利于生长发育和身体健康。

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