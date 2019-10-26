洗澡竟也导致流产，准妈秋季洗澡注意事项，你必须知道！

对女性而言，怀孕是一件影响一生的大事。在怀孕的十个月里，准妈妈做每件事都要很小心，以免伤害到肚子里的孩子。育姐提醒大家，许多看上去很小的事情，容易影响胎儿的健康成长，甚至有可能导致流产。

准妈妈健身后洗澡，致胎儿不幸流产

最近，育姐听说了一件令人痛心的事情。闺蜜有位女同事，结婚好几年终于怀上了宝宝，家里人十分紧张，一直小心呵护着。没想到的是，因为没有在意一些生活细节，这位女同事不幸流产了。

其实这位准妈妈在孕期一直保持健康饮食，只要对胎儿不利的食物就绝对不会吃，而且每个星期都要去健身房做运动，促进胎儿健康发育。

事发当天，她跟往常一样去健身房做运动。因为运动时间比平常稍微长一些，身上出了很多汗，所以洗澡时间也延长了。不料，当天晚上胎儿的胎动比平常激烈得多，而且时间也提早了很多。她有点放心不下，但老公安慰她说今天运动量大，宝宝也累了所以反应有点大。

她抚摸肚子很久，胎动才慢慢平静下来。第二天正好要去做孕检，令她没想到的是，孩子就这样流产了。

原来，这位女同事在封闭的浴室里待了很长时间，再加上热水刺激，出现了呼吸不畅的症状引起缺氧，进而导致腹中宝宝跟着缺氧。那天晚上胎动提前，其实是宝宝发出的求救信号，如果当时能够引起重视，就不会发生这样的悲剧了。

准妈妈秋季洗澡应注意的细节

对于大部分人来说，洗澡是一件令人愉悦的事情，但对于准妈妈来说就要非常谨慎。那么，准妈妈在洗澡时要注意什么呢？快来听听专家是怎么说的吧~

1.水温不要太高

研究发现，准妈妈洗澡时水温过高，对胎儿大脑发育十分不利。

2.洗澡时间不要大于15分钟

浴室的特点是通风不畅湿度高，空气混浊含氧量低，再加上热水刺激，会使体内血管扩张，导致流入四肢和躯体的血液增多，而流入大脑和胎盘的血液变少。准妈妈洗澡时常常因大脑氧气供应不足而昏倒。

准妈妈洗澡时间太长，除了会晕倒外，还有可能导致胎儿缺氧。胎儿长时间缺氧，不利于对神经系统的正常发育。

3.小心地滑

浴室的地面通常比较湿滑，准妈妈行动不便，在行走时要非常小心，不要滑倒了。

4.不要坐浴，也不要去公共浴池

女性洗澡不提倡使用坐浴，准妈妈更是如此。准妈妈在怀孕后期千万不要坐浴，以免引发早产。正常情况下，女性的阴道有一定的酸度，可以避免病菌繁殖。但女性怀孕后，阴道上皮细胞脱落速度快于增生速度，阴道里乳酸量下降，造成对外来病菌的免疫力降低。

坐浴有可能会让洗澡水流入阴道，而阴道在孕期免疫力较差，就容易引发附件炎、宫颈炎，甚至有可能引发宫内或外阴感染，导致胎儿早产。

5.别用热水长时间冲洗腹部

热水长时间刺激腹部容易给胚胎发育带来不好的影响，大家千万不要这样做。

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