生活中，常有宝妈吐槽自己宝宝特别黏自己，自己离开一小会而就哭闹不止，有时候只好改变计划或偷偷溜走。那么，大家究竟该怎么做呢?

3岁前宝宝黏妈妈很正常

通常，小宝宝不会太过粘人，只要他的需求被满足就不会闹腾。等宝宝4—7月大时，宝宝慢慢认识到物体永恒这一道理，会做出寻找消失事物的行为。8、9个月大时，宝宝对最主要的照顾者(往往是妈妈)产生亲密依赖关系，妈妈离开视线且不知道什么时候回来(宝宝暂时没有时间的概念)，在等待时会出现焦虑、害怕的情绪，进而大哭大闹，变得很粘人。宝宝1岁左右呢，自我意识慢慢变强，在察觉妈妈离开前就会很粘人，并且哭闹不止。

3岁之前，宝宝跟一般妈妈接触时间最长，自然形成依赖。宝宝粘妈妈也是正常的心理发展，不要太担心。宝妈这时候可以跟宝宝保持适度的依恋关系，千万别强行破坏宝宝的依赖感哦~

面对粘人宝宝，聪明宝妈这样应对

1.离开前，安抚好宝宝情绪

一些宝妈上班或外出前，看到宝宝哭闹不止的样子，非常心疼，依依不舍。殊不知这种做法只会加剧宝宝焦虑感。建议宝妈在出门前，可以先跟宝宝沟通好，告知他出门原因以及离开时间，尽量轻松、愉快些，让宝宝觉得与妈妈分开是自然的事情。在平时，宝妈可以将宝宝交给家长轮流照顾，比如爸爸。

2.提前告诉宝宝，自己要离开

宝妈在离开宝宝之前，先告知宝宝离开原因，需要多长时间，什么时候回来。让宝宝有个概念，知道妈妈有事情要忙，不得不离开，这种做法会让宝宝对父母产生信任感。中午休息或是空闲的时候可以跟宝宝视频或是聊天，跟宝宝说话，缓解分离带来的不适感。

宝妈如果只是做饭，可以先跟宝宝玩耍一会，等到宝宝注意力集中后，再告诉宝宝自己现在需要做某件事情，需要离开一会，征得宝宝同意后再离开，这样会让宝宝更加有安全感。

3.让宝宝自己做事

平时，宝妈在做家务事时，也可以让宝宝帮忙，做些简单的事情。比如套垃圾袋，摆放碗筷，这会让宝宝充满成就感，同时也能培养宝宝的独立性。周末，带孩子外出时，让宝宝拿些轻便的东西，当宝宝感觉到累时，宝妈可以给与适当的鼓励，让宝宝坚持下去，这也能很好的锻炼宝宝独立性。

宝宝粘人肯定有原因，宝妈需要耐心去发现，然后及时解决。如果宝宝表现得过于粘人，也要学会如何引导宝宝更独立哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)