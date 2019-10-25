幼儿园秋游，你会给自家宝贝做什么准备呢？

铛铛铛!金秋十月，很多幼儿园已经开始安排小朋友们的秋游活动啦~相信每个小朋友都格外开心，满心欢喜期待秋游的到来。不过家长们可一个个都紧绷了弦，开始为自家宝贝的出行忙活了起来。

有很多第一次参加秋游的小朋友家长，此刻更是格外紧张，准备工作也做的格外细致。但，幼儿园老师却发现，有时候家长们精心准备的物品，在老师眼中可是雷点。具体家长们都应该知道哪些知识呢?一起来了解哦~

1. 食物，这些不要带

很多妈妈为了让宝宝在秋游时，能够有丰富的食物可以享用，于是准备了不少好吃哒，但有些食物给宝宝带着会造成很多困扰。

· 香蕉、酸奶等

这些食物虽然具有一定得营养，但并不是给宝宝带出秋游的好选择。宝宝们都比较好动，将这些食物放在小背包中，很容易被宝宝挤压、碾碎，常常还没有到目的地，这些食物就不能吃啦~

· 棒棒糖、牙签食物、坚果等

这些食物都有一个共同点，就是具有一定得危险性。小颗粒的坚果、糖果等，孩子吃容易呛到，而牙签类的食物则很容易戳伤孩子。在外游玩老师很难兼顾到每个孩子，所以还是带些安全营养的食物就好。

2. 衣服，这些不要穿

幼儿园秋游是集体活动，很多家长都希望自家宝贝能美美帅帅的度过一个愉快的时光，于是都会给他们精心打扮一番，但其实其中有不少的隐患。

· 小皮鞋

小皮鞋非常拉风，很多家长都会给孩子穿，但秋游孩子们需要走很多路，小皮鞋一般底比较硬也比较薄，走路久了脚就会疼痛，不适合孩子出门游玩穿。

· 连衣裙、背带裤

美美哒连衣裙和背带裤也是家长们爱给孩子穿的，但是问题来了，孩子们穿脱不方便，要上厕所的时候就会很麻烦，实在不是明智的选择。

· 系带的球鞋

对于很多年幼的宝宝来说，自己还没有学会系鞋带，穿着这样的鞋子出门，一是容易被鞋带绊倒，二是系鞋带很不方便。想想如果很多孩子都穿这样的鞋子出门，老师光是帮忙系鞋带就要累shi了。

虽然孩子出游有众多禁忌，但家长们也不要担心，我们来看看这些老师推荐的实用秋游准备清单吧。

☛ 着装

小朋友出门游玩最好是穿着舒适宽松透气的服装，这样方便穿脱也有利于活动。有的幼儿园会规定统一穿校服，这样其实也不错，方便老师们认出自家幼儿园的孩子。

同时，鞋子可以穿一脚蹬的透气舒适的运动鞋，方便穿脱，也适合走路。

☛ 食物

家长们可以给孩子们准备质地较硬的保鲜盒，可以将食物分格存放，这样利于保鲜，也方便宝宝食用。同时，给孩子准备一个保温杯，有吸管的更加方便，装上温热的水，这样在外也不用喝凉水啦~

Tips：食物带适量

这里还要提醒各位家长，准备够自家孩子吃的食物就可以啦，带太多反而会造成不必要的浪费。如果家长希望孩子和其他小朋友分享，也可以适量带一些小包装的小零食等等，这样既方便携带也不会让孩子们吃的满手都是。

☛ 其他

湿纸巾、垃圾袋也可以给孩子们备一些。湿巾可以用来清洁，垃圾袋可以用来装垃圾，外出必备。

做好秋游的准备，家长们可以放心等待秋游这一天的到来啦!不过到了秋游那天，有些事情还是要叮嘱孩子哦~

* 前一晚早点休息，避免孩子过于兴奋，免得第二天出游精神不济

* 不要迟到，最好提前十分钟左右到达，这样有充足的时间找寻集合点，还有时间在出发前休整一番。

* 出游当天早上最好不要给孩子喝牛奶，或者是吃奶制品，以防孩子们出现晕车呕吐的情况。

* 切记要叮嘱孩子，在外听从老师们的安排，不要随意乱跑，更不要与同学打闹，时刻注意自身安全。

秋高气爽，非常适合孩子们出门游玩，但家长们不需要过度紧张，做好适当的准备就可以让他们轻松出行。希望每个宝宝都能有能拥有一段愉快的秋游时光哦~

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