秋燥扰人，宝妈怎么照顾好宝宝呢？

秋意渐浓，天气也越来越干燥，不少宝宝皮肤干涩，还容易干咳、便秘。这个时候，大家应该怎么做才能让宝宝水当当度过这个秋天呢?

为什么宝宝容易出现秋燥?

立秋后，由于天气渐凉，雨水减少，空气变得干燥，大家容易出现不同程度的皮肤干涩、鼻干咽燥、大便干结等情况。宝宝还在生长发育阶段，皮肤很娇嫩，加上肾脏对尿液的浓缩功能较差，所以体内流失的水分会更多。若是饮水、饮食再不当，那么很容易被秋燥找上门。

秋燥给宝宝带来的伤害

1.皮肤干燥

宝宝皮肤角质层薄，对外界环境非常敏感。一旦天气变得干燥起来，宝宝娇嫩的皮肤容易脱屑、起皮甚至皴裂。如果饮食没有注意，使得宝宝使得宝宝身体湿热，可能引发湿疹等皮肤问题。

2.流鼻血

这是因为干燥的天气使得宝宝的鼻腔粘膜津液分泌变少，鼻腔容易干痒，身体便不断靠打喷嚏来促进鼻腔粘液的分泌，引起流鼻涕这一情况。若宝宝体内津液严重不足，鼻子干痒比较厉害，同时有没鼻涕可流，那么会导致流鼻血。

3.便秘

秋季干燥的天气容易使宝宝肠胃津液不足，导致大肠蠕动能力变差，造成排泄不畅，最终导致宝宝便秘。

4.喉咙疼痛，干咳

咱们人体的肺脏对干燥的环境很敏感，所以在秋季容易出现干咳少痰这一情况。如果没有注意，之后可能会发展成呼吸道感染、支气管炎等呼吸道疾病。有的宝宝可能会有喉咙肿痛、嗓子沙哑等症状，变得不爱说话。

5.口腔干

秋季，宝宝唾液分泌减少，加上口干容易多喝水等情况，如果不重视可能会引起龋齿或是其它口腔感染。

秋燥，宝宝该如何护理?

1.饮食合理

秋季，宝妈需要及时调整宝宝饮食结构，荤素搭配，及时补充营养。多给宝宝吃牛奶、鱼、肉、新鲜蔬果、五谷杂粮、豆制品等高蛋白和富含纤维素的食物。

2.呵护宝宝皮肤

由于天气干燥，宝宝皮肤又娇嫩，很容变得干燥。因此，宝妈在给宝宝洗脸时，最好用柔软的毛巾，千万别大力擦洗。在清洗后，记得给宝宝擦儿童润肤霜。如果宝宝嘴角有开裂脱皮的情况，可以用温热的毛巾热敷嘴角五分钟，然后再给涂抹润唇膏。

3.让宝宝多喝水

家长在平时要多给宝宝喝水。如果满1岁的宝宝不愿意喝白开水，宝妈可以试试让他喝些乌梅汤、是菊花茶、金银花水等，饮料最好别给他喝。平时，宝妈也可以适当多让宝宝吃水果，比如西瓜、梨子、橙子等。

4.冷水锻炼

冷水锻炼包括用冷水洗手、洗脸、擦身等，可以提高宝宝抵抗力。但是，对于年龄小的宝宝并不适合，宝妈需要循序渐进，首先和体温接近的水，然后慢慢降低水温。

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