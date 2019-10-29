艺术作品接连惨遭毒手，总有熊孩子的“熊”程度超过你的想象！

提起熊孩子，几乎人人都想吐槽几句。

高铁上大声外放小猪佩奇，飞机上闹来闹去一刻也不停，公交上随意踢打别人，地铁上乱动别人的背包，这些熊孩子的日常操作我们已经见怪不怪了。

然而，总有一些熊孩子的“熊”程度超过你的想象！

5月26号，佳士得香港春拍“中国近现代书画”预展现场的一件画作惨遭熊孩子毒手，这幅画原定于28日参加专场拍卖，估价150万至250万港币（约130万至219万人民币）。从网上流传的照片看，画被“腰斩”，下半截被完全撕断，损毁情况较严重。这幅不幸被毁的画作是清代画家任伯年花鸟四屏之《澹黄杨柳带栖鸭》，创作于1889年。佳士得香港也在第二天下午证实了该展品受损撤拍。

一个世纪之前的百万名画，在预展现场毁于熊孩子之手，这则消息一出，即刻上了热搜。不少网友表示，一定要让家长赔，给家长和孩子都长长记性。当然也有认为展方安全措施不到位的，更多的还是表示惋惜，毕竟艺术品的价值是不能用金钱衡量的。

一

事实上，这早已不是第一起熊孩子毁坏艺术品的事件了。

就在一年前，2018年的5月，《尼斯派：从波普艺术到偶发艺术》展在香港大会堂举行，一件克莱因蓝作品就因孩童误闯而毁坏。

2016年5月18日，上海玻璃博物馆在国际博物馆日展出了一件玻璃制品，名为“天使在等待”，是一位艺术家为自己的女儿创作的艺术品。然而有两名熊孩子闯入护栏，用力地摇晃和拉扯墙上的展品，其家长全程在一边为孩子照相，丝毫没有阻拦。

最后缺了一块的作品被艺术家改名为《折》继续展出，并配上被损坏时的监控视频，警示众人。

同样还是在2016年，一个1.8米高的“尼克狐”作品在北京展出，它是由上万块乐高积木组成的，创造者为了完成作品，花费了3天3夜的时间，价值10万余元。在展出后1小时，一名熊孩子推到了它，创造者表示“十分沮丧”“怀疑人生”。

2015年，“真相达芬奇天才之作特展”在台湾展出，1名12岁的男童不慎跌倒，毁坏了保罗波尔波拉真迹油彩画《花》，估价超过1000万元人民币。

这样的事情还有很多，毁于熊孩子之手的艺术品，不胜枚举，令人痛心。

二

不光是艺术品难逃熊孩子的毒手，在日常生活中，很多人也被熊孩子深深伤害。

倒光神仙水、lamer面霜，用YSL、MAC口红作画，摔碎珍稀绝版手办，这都已经算是小事了，一不小心，你要付出的代价将是生命。

因为好奇推一下孕妇是不是就会导致流产，四年级的熊孩子可以猛推孕妇，事后毫无愧疚感。

因为贪玩，两个熊孩子从24楼扔砖头，结果“不小心”砸到了楼下路过的女生，导致女生身亡。就在不到100天前，这名24岁的女生才刚刚结婚，还没来得及体验自己的美好人生，已经香消玉殒。

因为外面太吵，影响了自己看动画片，12岁的熊孩子拿起水果刀，割断了施工工人身上的安全绳。

因为自己毫不顾忌别人，在书店里大声朗读英语，被女服务员礼貌善良地提醒后，熊孩子破口大骂，疯狂辱骂服务员，并用手指狠怼对方鼻子，口放厥词：“信不信我抽你？我投诉你丫的！”

面对熊孩子时，我们才是“弱势群体”，因为只要你流露出一丝不满，立即就会有人责骂：“他还是个孩子啊，你怎么能跟孩子计较呢？”

更令人气愤的是，每个熊孩子的背后，都有不分对错的熊大人。

三

今年5月，江西吉安一家农业公司数千斤即将上市的小龙虾离奇死亡，不得已只好报案。警方迅速展开侦查，火速破案，锁定了两名未成年人。

原来，5月2号那天两个熊孩子闲来无聊，去农业科技服务部玩耍的时候，一时兴起，购买了三瓶“甲氰菊酯”农药，之后来到该公司的基地投毒，导致龙虾全部死亡。

熊孩子的父亲在接受采访时，只是轻描淡写地表示自己平时对孩子就管教不严，以后会好好教育孩子。

采访视频一出，网友们再也坐不住了，这可是投毒行为啊！怎么能这么不当回事，网友纷纷指责熊家长。

2017年，一家火锅店里，一个吃饱了的熊孩子开始闲逛，看中了邻座女生的手机，想偷偷钻到桌子底下去拿，结果被发现了没有成功。生气的熊孩子跑回去跟自己妈妈告状，说姐姐不让他玩手机。

结果熊家长不仅没有批评孩子乱拿别人东西，反而还鼓励熊孩子，让他再去跟姐姐借一下手机。可想而知，熊孩子有了熊家长撑腰，自然又去想拿手机，被女生拒绝后竟然往她们的火锅里吐口水。

被吓到的女生找到熊孩子父母，结果熊家长竟然表示，小孩子嘛，你让一下就好了。

老板给两个女生换了锅底，这期间熊孩子一直得意洋洋。在一个女生起身去洗手间的时候，熊孩子迅速跑到女生的位置上，端起滚烫的油锅，往对面的女生身上劈头盖脸地浇了下去，导致了该女生毁容。

还觉得“他只是个孩子”吗，他只是个孩子，怎么能坏到这个程度？熊家长们不教育自己的熊孩子，迟早会有人帮你教育的。

四

不知道大家还记得这个故事吗？公交车上，一个熊孩子不停地踢对面的乘客，熊家长在旁边一脸慈爱地看着，还表示“小孩子嘛，踢人不疼的”。

过了几分钟后，原来一直在忍耐的乘客终于忍不住爆发了，一把拎起熊孩子，将其摔在地上。

五

当然，不会每个熊孩子都会遇到以牙还牙的人。但是总会有一天，他会为自己的行为付出代价。同样的，熊家长也会为自己的疏于管教付出代价。

家长是孩子的榜样，言传身教，耳濡目染，只有当家长自觉自律，并时刻以身作则，教育孩子，熊孩子这种生物才会越来越少。

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