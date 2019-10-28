《少年的你》热映，现实中的“校园霸陵”其实更残酷！

最近《少年的你》上映，再次把校园霸陵带入大家的视野。“相比剧情，现实更残酷……”人民日报这么评论。

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10岁男童疑似因霸陵被刺死

网友竟点赞

今年早些时候，江西省上饶市第五小学一位家长持刀刺死了该校一位学生。

随后网上有人爆料称，这位家长的女儿与死者是同班同学，长期被死者霸凌，家长在与死者父母沟通无效后，曾在微信群出言恐吓。

班主任于是约了双方父母于10号来校当面沟通，但死者父母当天并未出现，随后便发生了这起事件。

令人意外的是，该消息一出，竟有大批网友为涉事家长点赞！

从我个人角度而言，解决孩子间的问题可以有多种途径，采取犯罪手段却是最鲁莽无知的那一种。不说男孩是否无辜，作为一个父亲为逞一时之气，从此缺席女儿的成长，难道不是对她更大的伤害吗？

不过话说回来，该事件之所以引起了这么大的热度，也是因为校园霸凌的确是一个不得不让人重视的现象。

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近年来发生的校园霸凌事件

不在少数，触目惊心

其实不仅仅是国内，海外校园霸凌的现象也很常见。

早前微博上有个#日本学生十连休后自杀#的热搜，点进去发现“罪魁祸首”还是校园霸凌。

在日本电视台的采访中，不少受访学生表示，自己在校期间遭受了霸凌，十连休给了自己喘息的机会，一想到假期结束还要回校去面对霸凌，那种无助和害怕，令自己觉得“不如死了算了”。

有关专家表示，假期结束正是学生自杀变多的时候，这一点要引起学校和家庭的重视。

日本的自杀人数在减少，然而学生的自杀事件却在增多，校园霸凌是首要因素。

资料显示，1972-2013年间，9月1日成为学生自杀人数平均值最高的一天，而这天正是暑假结束后开学的日子。

一位来自于青森县的初中男生，在遗书中留下了这样一句话：“很遗憾，如果没有欺凌的话，我还是想活下去的。”

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“没什么原因，

就是看他不爽而已”

提起孩子，我们首先想到的都是纯真善良，然而就是这些本该天真灿烂的孩子，做出了令成年人也为之齿寒的恶行。

看过东野圭吾《恶意》这本书的人应该都记得，在这本描写了校园霸凌的小说中，当加贺抽丝剥茧、拨开重重迷雾后，最终却发现野野口修杀人的动机仅仅只是：

“就是看他不爽而已”

这也是加贺询问当初校园霸凌中的施暴者动机时，施暴者回答的话。也正是为了这份恨意，野野口修杀死了自己的朋友，并想尽一切手段，即便赔上自己的人生，也要他死后身败名裂。

前段时间腾讯推出了一档节目，叫做《与陌生人说话》，采访了一位来自浙江温岭的普通女孩王晶晶，在过去的十年间，她遭受了噩梦般的校园霸凌，被传谣言说整容、炫富，造谣她私生活混乱，照片被大肆流传，被不认识的学姐掌掴，甚至还有人跑到她家楼下骂她……

而这一切的起因只是一件小事，她的两位同班同学打闹时摔碎了她的水杯，她的同桌对其中一名打架同桌开玩笑道：“这下你惨了，这个杯子三百万呢，赔死你。”

就是这句玩笑话传来传去，传成了另一版本：王晶晶自称茶杯三百万，家里却很穷。添油加醋者越来越多，而她本人也被嘲讽“神女”。

一场霸凌狂欢拉开序幕……

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“那他们怎么不打别人，

从你自己身上找找原因”

面对校园霸凌事件的时候，我们也不禁疑惑，为什么他们不寻求家长、老师的帮助，甚至转学？

还是以《与陌生人说话》中的王晶晶为例，当她感到委屈和困扰，向母亲寻求帮助的时候，她的母亲是怎么做的呢？

不仅没有仔细地调查事情的始末，也没有表达对她的关心，更不用说帮助她一起解决问题，她的母亲听她说完后只是冷冰冰地回答：

“那他们怎么不打别人，从你自己身上找找原因。”

这样的家长，又有多少孩子敢坦诚相诉？家庭本该是孩子温暖的港湾，是孩子最后的依靠，但是又有多少家长真的尽到了责任？

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“大事化小，小事化了，算了算了”

即使家长靠不住，那么老师呢？发生这些事情，老师不管的吗？

在回答这个问题前，我想讲一件发生在我朋友身上的事情。

她是一名小学老师，担任三年级的班主任。有一次，班级中发生了比较严重的霸凌事件，一位瘦弱内向的男生被其他三名同学打伤，朋友在调查时，三名学生一口咬定只是朋友间的“正常打闹”，不小心过火了而已。

由于这三名学生一向蛮横，班级里也没其他同学敢站出来反驳，而当朋友想要调取录像进一步调查时，教导主任很委婉地提醒她，“今年学校马上就要评级了，不要搞出不合适的动静来”，言下之意让她大事化小，小事化了，其他同事也劝她，孩子之间打打闹闹很正常，小孩子手底下没轻没重，一时伤到也不严重，没必要这么重视，万一严惩了那几个孩子，被家长报复投诉了，就等于是自找麻烦。

面对着上级、同事的好心提醒，朋友陷入了为难，几经权衡，决定还是息事宁人，毕竟自己还要在这所学校工作下去，而学校的态度很明显——大事化小，小事化了。

在如今这个网络时代，一所学校传出的霸凌事件，很快就会流传甚广，对学校的名声、招生率会带来怎样的影响，你我心中都有数。

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如何让孩子远离校园霸凌

没有人愿意遭遇校园霸凌，那么我们该如何让孩子远离校园霸凌呢？

首先，要让孩子拥有敢于反抗的意识。很多孩子在遭遇校园霸凌的时候，不敢告诉别人，更不敢反抗，但是顺从换来的只能是加倍的霸凌，“柿子捡软的捏”的道理每个人都懂，即便是孩子也不例外。

同时，也要让孩子拥有反抗的底气，而这就需要一定的锻炼，当孩子有着矫健的体格和一定的打斗技巧时，自然也就有了反抗的底气。

最后，要让孩子知道无论发生什么事情，家长始终都会陪伴他，遇到困难的时候一定要记得向父母寻求帮助。当父母不在身边的时候，也可以向信任的其他人寻求帮助，不要一个人承担一切。

愿校园霸凌事件不再发生。

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