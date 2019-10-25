想要BB更聪明，这些美味可以多吃些

想要宝宝变得聪明，可以从食物着手。很多食物对大脑发育都很有利，宝妈平时可以换着花样做给宝宝吃哦~

1.鸡蛋

鸡蛋不仅能为宝宝提供充足的蛋白质还能提供胆碱，这对大脑发育、记忆力提高都大有好处。

2.燕麦

很多宝妈喜欢做早餐的时候放些燕麦在里面，这是非常好的习惯哦~因为燕麦当中含有多种微量元素、维生素和纤维素等，这些营养素都是大脑所需要的物质。而且宝宝处于生长发育阶段需要比较多的热量，而燕麦就能很好的满足。平时，家长还可以给宝宝吃些葡萄干。

3.牛奶

每天喝上1、2杯牛奶，除了给宝宝补充蛋白质之外，还补充健脑必备物质氨基酸与对神经有帮助的维生素B1，这对宝宝大脑发育很有利。

4.花生酱

除了富含各种维生素、微量元素等，花生酱的钙含量也比较高，能帮助宝宝强身健脑。对了，还可以和燕麦搭配起来。

5.菠菜

菠菜所含的维生素可以让大脑变得更加灵敏。除了菠菜，还可以让宝宝吃其他绿叶蔬菜，也有一定的健脑作用。

6.黄花菜

黄花菜中的卵磷脂能促进脑细胞健康发育，提升宝宝的记忆力，让他注意力更加集中。

7.西兰花

西兰花营养结构均衡全面，富含蛋白质、各种维生素等营养素，很适合给宝宝食用来补充营养。它含有的维生素还有健脑作用，可以让宝宝多吃一些。

8.鱼

鱼富含DHA，这对大脑发育能起到促进作用。为了保留我们身体所需要的DHA，最好采取清蒸的烹调方式。如果是油炸方式，只会破坏鱼肉中的DHA。

9.豆类

豆类蛋白质含量高，也有促进脑补发育的卵磷脂，可以提高宝宝的记忆力。因此，宝妈在平时可以给宝宝吃些豆制品，促进大脑发育。

10.虾皮

虾皮中的钙含量比较高，宝宝食用有一定的补钙效果。如果宝宝缺钙，只会让大脑变得疲惫不堪，长期缺钙影响骨骼发育，甚至引发骨病。

11.核桃

核桃营养价值高，不仅含有脂肪与蛋白质，还含有丰富的维生素等，可以促进大脑发育，建议每天适量食用。

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