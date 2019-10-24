母女分离多年终相认，后者已变成男人结婚生娃

据外媒报道，美国一名妈妈通过DHA检测找到失散30年的女儿。让她没想到的是，女儿变性成男人并且已经结婚生子。妈妈对此动情表示：“他有没有变性我并不在意，他是我的孩子啊。”

女子生下女婴，妈妈抱走谎称已夭折

这名妈妈名叫蒂娜·贝加拉诺，来自美国加利福尼亚州。30年前，当时仅有17岁的蒂娜诞下一名女婴，她的妈妈将宝宝从她身边带走。次日，妈妈告诉蒂娜，宝宝患重病已经夭折了。

不久之后，蒂娜和现任丈夫相识相恋，最终结婚组建家庭。虽然后来和丈夫生了5个孩子，但蒂娜并没有忘记已“离世”的女儿，她和丈夫每年都给离世女儿过生日来纪念她。

得知女儿仍在人世，已变性并娶妻生子

2018年发生了一件让蒂娜难以相信的事情，一项DNA检测结果显示，她有一名未知的亲人。原来，30年前那名夭折的女儿还活在世上，并且已经成了一名变性人。

另一方面，当年“夭折”的女儿，现在已变性为男人的克里斯汀也知道了DNA检测结果。克里斯汀马上给蒂娜发邮件：“我认为我们需要谈一谈，检测结果显示说我们有血缘关系，你是我的妈妈。”

原来，克里斯汀出生五天后被人收养，之后在拉斯维加斯长大。目前，克里斯汀在新泽西州生活，已经结婚生子。

对于女儿变儿子一事，蒂娜动情表示：“我不在意，我完全不在意他有没有变性。他是我的孩子啊，我们很高兴他还活着。”

蒂娜全家人表示，将这件事曝光是要鼓励其他家庭不要放弃寻找失散的亲人。

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