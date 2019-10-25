“妈妈，抱抱我！”5岁女童被虐待致死，死前心愿让人泪目

生活中，当孩子不听话时，有些脾气暴躁的父母可能会责骂或暴打孩子，但其实作为他们的家长，我们应该保持耐心慢慢教育孩子，否则在冲动之下，很可能导致不可挽回的局面。

小区里有一对开餐厅夫妻，他们在教育女儿的时候非常粗暴，每当她不听话时就会动手打骂。有一次，女儿调皮捣蛋，妈妈一怒之下多次重击女儿头部，最终导致她口吐白沫断气了。孩子在咽气前，还跟妈妈说：“妈妈抱抱我！”听到这样的话语，不免令人心酸落泪。

暴力带来的不仅仅是身体损伤

对父母们而言，孩子应该是需要他们一辈子保护的人，即便是生活不易，我们也不能因为冲动而暴力对待孩子，否则不仅孩子容易受伤或身故，还会有很多其它负面影响。

1.变得敏感多疑

有的父母心情不好或孩子犯错时，常常会虐待孩子。这样做有可能会改变孩子性格，让他们变得敏感多疑，对别人的看法十分在意。

2.变得崇尚暴力

孩子长期遭受暴力，心理会越发冷漠。在学习或生活上，遇到矛盾或者冲突时，他们有可能会诉诸于暴力。但是，现在社会用暴力是解决不了问题的，反而容易导致学习和事业上的不如意。

3.因缺爱而自卑

只要孩子不听从教导，父母就对其辱骂甚至暴打。久而久之，孩子就无法感受到父母的关爱，慢慢变得自卑起来。有了自卑心理，孩子将来的学习和生活会受到很大的影响。

孩子淘气，父母应如何教育他？

1.提升孩子自控力

调皮好动是孩子们的天性，说明他们有着很强的进取心。但有的孩子调皮起来十分狂野，甚至到了为所欲为的地步。大家要及时加以引导，提升孩子的自控能力，让他们学会遵守纪律，这样对以后的学习和生活都大有好处。

2.培养兴趣爱好

孩子在做自己感兴趣的事情时，往往表现的十分专注，自然不会去做调皮的事情。大家在日常生活中要注意培养他们的兴趣爱好，然后进行专门的教育。

培养孩子的兴趣有两点好处，一是让孩子专心去做事，没时间去调皮捣蛋；二是让孩子学习知识，提升自己的能力和素质。

3.奖励惩罚相结合

孩子顽皮时，父母不该迁就他们，否则会让他们变本加厉。所以当他们犯错时，大家要对他们采取一定的惩罚措施，让其吸取教训；表现良好的时候，也要及时给予奖励，鼓励他们继续保持。

孩子常常会调皮捣蛋，有时还会做出一些令人愤怒的事情。作为孩子的爸妈，我们应该控制好自己的脾气，耐心地教育和引导他们，千万不要在采取暴力手段咯~

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