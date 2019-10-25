熊孩子将原木推下悬崖，女摄影师被砸中无辜惨死

据美国媒体报道，9月2日，美国一名女摄影师被下落的原木击中头部不幸身亡。经调查，这起悲剧竟然是两名少年将原木推下造成的。目前，这两名少年被控犯有过失杀人罪。

女摄影师被坠落原木砸死，两名16岁少年涉案

本案的死者名叫维多利亚·谢弗，现年44岁。9月2日当天，她在俄亥俄州洛根市霍金山州立公园被坠落的原木砸死，留下丈夫和4个十几岁孩子。

据了解，事发时，谢弗正站在景区台阶上给学生照相。突然之间，一根原木从悬崖上掉了下来，正好砸中她的头部。

在之后的调查过程中，调查人员收到两名少年与此案有关的信息。调查人员表示，他们能够获取口供，但因为这两名少年只有16岁，所以没有公布他们的姓名。

两少年被拘捕候审，检方无法确定是否故意

检察官本杰明·菲克尔在接受媒体采访时表示：“涉案的两名孩子来自洛根地区。两人承认，他们把一根重约33.6公斤的原木从23米高的悬崖上推了下来。10月10日，警方拘捕了这两名孩子，并将他们送到青少年拘留中心等待出庭受审。”

菲克尔透露，调查人员从其中一名少年发给同学的短信中找到了线索。这名少年在短信中写道，他和一个朋友在公园里闯了大祸。

菲克尔对记者说：“两个孩子应该明白，不能把那么重的原木推下悬崖。但我真的无法确定他们是不是故意这样做。从目前的掌握的信息来看，我不能回答这个问题。

目前，俄亥俄州自然资源局的调查人员正在和执法部门展开合作，以深入调查这起案件。

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