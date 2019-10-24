大龄生育风险高，专家建议备孕前先做个计划

现在，与十几年前的平均年龄相比，首次怀孕的时间大大推后，不少出现在三四十岁。但晚育会带来额外的风险。一旦你到了35岁左右，早产、低出生体重、流产和出生缺陷的几率就会上升。大龄妈妈也更容易出现妊娠并发症，如糖尿病或高血压。

大龄生育成功率降低，风险增加

美国专家Leah Lamale-Smith表示：“这些风险是否会让女性重新考虑怀孕这件事，答案其实也不一定。指出这些风险只是想让女性有更多的思考。”

随着年龄的增长，怀孕越来越困难，不孕越来越成为问题。据相关研究发现：在你20多岁的时候，你每个月有25%到30%的几率怀孕;在你30岁的时候，你的几率是20%;到你40岁的时候，你的几率会下降到5%。

从出生开始你所拥有的卵子数量就已经固定了，随着时间的推移，它们不仅会消耗殆尽，而且质量也会下降。Leah Lamale-Smith提醒大家“随着年龄的增长，卵子出现问题的概率也就越大。” 染色体错误会导致唐氏综合症等疾病，这种疾病在任何年龄孕妇身上都可能发生，但在35岁以上的妈妈中更为常见。此外，35岁以后的荷尔蒙变化会在排卵过程中同时释放多个卵子，增加你生双胞胎或其他多胞胎的几率。

专家建议备孕前做个生育计划

35岁并不是怀孕的神奇分界点，但这是一个需要考虑风险的年龄。Leah Lamale-Smith解释“这不是说风险会突然增大，而是说怀孕的难度逐年增加，怀孕的危险性也逐年增加。” 并建议大家制定一个“生育计划”。想想你想要多少个孩子，什么时候想要。然后你可以提前计划，包括如果你没有准备好或者你没有伴侣。

在你备孕之前，最好先去看医生确定你处于健康状态。查看你的个人和家庭病史，讨论你需要的筛查。

不急着怀孕确实有它的好处——包括更稳固的经济基础和更丰富的生活经验。然而，这对你的身体来说并不一定好，尤其是身体状态不佳的时候。不过大多数大龄女性身体状况都很好，但要想尽可能健康还是要早作准备。

哪些情况需要咨询医生?

1.我怎样尽可能健康怀孕

备孕之前，减掉多余的体重，控制好糖尿病和高血压等慢性疾病。服用含有叶酸的维生素来预防神经管先天缺陷。

2.我需要额外做什么检查

对于遗传病，比如囊性纤维化病和脊髓性肌萎缩症的携带者，需要做筛查试验;为了防止其他遗传病，还需要针对唐氏综合症进行DNA检测。如果宝宝有较高的先天缺陷风险，可能还需要绒毛膜绒毛取样(CVS)或羊膜穿刺术。

3.我应该去看专家吗

如果你有家人患像地中海贫血或囊性纤维化这样的情况，你需要去做遗传咨询。如果你有严重的慢性疾病，可以考虑去看高危妊娠专家。

4.我需要尝试多久怀孕

如果你的年龄超过35岁，并且你已经尝试怀孕6个月或更长时间却没有成功，那么去看生育专家吧。

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