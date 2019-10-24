给孩子锻炼胆量，这些方法切记不可取

生活中，会有些宝宝相对害羞胆小一些。于是家长们就会想办法，帮助孩子提高胆量。但是方法不对的话，则会造成不必要的麻烦。

甚至有的会付出生命的代价，让人追悔莫及。

所以给孩子练胆可是一技术活，千万不要蛮干。

面对一个弱小的孩子，你若强行把他推到陌生危险的环境中会更适得其反，孩子恐惧和焦虑心理加剧，变得更加胆小。

一味盲目壮胆只会给孩子身心带来伤害，得不偿失。

那么，锻炼孩子胆量的正确方法是什么呢？

1.多创造与外界接触的机会

孩子胆小性格的形成，和他们经常处于过于单调封闭的环境内，与外界接触过少也有直接关系。

家长可以经常带孩子出去进短途旅行，旅途中的所见所闻都可以成为家长教育孩子的素材。可以在旅途中学会与陌生人相处、玩耍，接触大自然里的新鲜事物。当孩子独自去接触陌生的事物时，会越来越自然。这就说明，孩子的胆量已经开始大起来了。

日常生活中，家长也可以鼓励孩子多结交小伙伴，让孩子邀请小伙伴到家里玩耍。与同龄人多相处，孩子自然也会变得更爱交流。

2.找机会发挥孩子特长

家长日常要留心观察孩子，看看他对哪些事物比较感兴趣。然后爸妈可以据此来培养孩子的特长，他便有了机会展示自己。这样孩子会变得更自信，也更有意愿表达自己。

3. 尊重孩子的意愿

虽然孩子小，但是家长也不该事事替他做主，应该适当尊重孩子的意愿。更不要使用威逼利诱的手段，让孩子做不想干的事情，这样有利于他的自尊心的建立。

孩子的培养方法，也要因人而异，家长也要在实践中不断摸索，不断改进。孩子胆子小是正常的事情，家长只要做他坚实的臂膀，给予关爱，孩子一定会慢慢坚强，会慢慢勇敢，也会慢慢长大。

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