缓解孕吐的健康零食，你都知道吗？

女性在怀孕期间会有孕吐的反应，这是很正常的现象，但是很多孕妈妈孕吐反应十分强烈，这对于自身以及胎儿的健康都有很大影响。因此孕妈妈在孕期可以多吃一些健康的零食，不仅能够抵御饥饿感，还能够有效缓解孕吐现象。那么，哪些零食可以缓解孕吐现象？

1.适当多吃水果

新鲜水果含有丰富的维生素，对于孕妈妈来说，是缓解孕吐比较好的选择。并且新鲜水果相比于果干和果汁，含有的维生素很充足，也更适合孕妈妈。常见维生素C含量丰富的水果有鲜枣、猕猴桃、橘子等，每天都可以吃一些，不但对自己身体有好处，还能帮助宝宝发育。

2.容易消化的零食

怀孕期间如果经常吃不容易消化的食物，那么食物将会在胃中停留过久，从而增加恶心呕吐的概率。日常生活中，碳水化合物不仅供能快，而且还容易消化，所以建议孕妈妈可以选择粥、面包、苏打饼干以及馒头等碳水化合物丰富的食物。

3.柠檬水或生姜水

对于孕妈妈来说，多吃柠檬不仅能够增加食欲，促进消化，还可以有效缓解孕吐。蜂蜜柠檬水酸酸甜甜的口味，可以起到开胃消化的作用，对于缓解孕妈妈孕吐的效果就比较好。除此之外，建议孕妈妈在孕期要多喝生姜水，不仅能够驱寒，还可以缓解孕吐，另外生姜水加上一些红糖也是不错的选择。

4.多吃坚果类食物

生活中常见的坚果，如瓜子、核桃可以用来缓解早孕反应，因为这些坚果含有丰富的维生素B6。同时坚果膳食纤维丰富，所以也有效预防便秘的作用。但是孕妈妈也要注意，坚果不宜多吃，因为吃多了容易上火，所以适量就好。

5.选择高蛋白食物

一般而言，高蛋白的食物能够有效预防孕吐。常见的含有优质蛋白质的食物有牛奶、酸奶以及奶酪等奶制品，而且多喝牛奶还可以帮助孕妈妈补钙。同时，孕妈妈可以在喝牛奶时，适当地添加一些姜丁或者姜末，这样防止孕吐的效果会更好。

总之，孕期孕吐是很常见的现象，但是可以通过饮食进行缓解。以上是缓解孕吐的五种健康零食，希望每位孕妈妈在孕期不用太过辛苦。

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