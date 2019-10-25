打个喷嚏尿失禁？这不是玩笑，每位当妈的都可能要面对

宝宝出生本身是一件令人开心的事，但当妈的不得不面对很多问题，比如子宫脱垂、尿失禁等产后后遗症，连经济条件优越的明星们也逃不掉。

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今年母亲节那天，热搜榜上第一名是：Ella生育后遗症。也正是这个话题，在这个特殊的节日引爆了妈妈的感同感受。

Ella分享了自己产后遇到的一系列身体问题：

子宫和膀胱脱垂

诊断为「应力性尿失禁及膀胱脱垂第二级」

打喷嚏、原地跳跃、跑步都会尿失禁

不是失禁一点

而是整个护垫都湿掉，然后裤子也湿掉

在尝试保守治疗无效之后，她在前些日子终于做了悬吊手术，这才解决了尿失禁的难题。

请看全文：

微博发出后，网友纷纷为Ella点赞：终于有女明星站出来说生育后尿失禁的问题了！

有的妈妈表示自己也有同样的烦恼，迫切寻找解决之法。

更多妈妈分享自己的孕期产后经历：

通过相关产后恢复训练，可以缓解尿失禁等后遗症问题。这位妈妈很有心了！

当然，也不乏这种轻描淡写的言论：

看完Ella的微博以及评论区很多内容，我觉得这条微博的意义在于：

1. 科普作用。

女人怀孕生子多多少少会对身体有些影响，我们应该对此有所了解，而不是懵懵懂懂地怀孕、稀里糊涂地进产房。当然，没有必要将痛苦扩大化而产生恐惧心理，提前了解的目的在于做好充分的心理及生理准备，以科学的方法避免或减轻这些痛楚。

2. 产后漏尿、痔疮、肚皮下垂等问题都是正常的，这并不丢人，妈妈们应该从容面对，必要的时候选择就医。

我看到有位妇科护士称，很多女性拖了二三十年才到医院治疗产后后遗症问题，身体遭罪心理也备受折磨。羞于启齿是重要原因，也有些女性觉得过个三五年总会自然好的，上医院反而显得大惊小怪。其实只要积极治疗，80%-90%的患者都可以减轻病症。

3. 妈妈真的不是超人。

“为母则刚”有时可以化作保护孩子的力量，有时也是一把心灵枷锁。女人不用独自担负所有的重任，该寻求帮助的时候就找老公、找爸妈、找公婆，为自己减负。

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近两年随着媒体的发展和观念的进步，对女性生育的关注也越来越多。

很多明星妈妈都分享过自己的真实经历。

大S生二胎时因为体力不支+止痛药物过敏，导致癫痫发作昏迷缺氧，抢救两次才度过危险。

香港著名演员陈豪的妻子陈茵媺，生完儿子20天后下体仍在一直流血。经医生诊治后，才发现是由于分娩时阴道撕裂而后发炎了，陈茵媺又留院3天做手术将伤口缝合好。

梅婷也曾讲述自己生女儿时，曾经因为羊水回流而濒临死亡。梅婷回忆当时的情形，显示器上血液的低压已经没有了，高压仅仅60多。那一刻，就像什么都突然静止了，自己掉入谷底，周围的一切事物越来越远，但又很慢很安静，感觉自己什么也抓不住的沉到了里面。她在医院住了很长一段时间，才慢慢感觉到身体温度的回升。

各方面条件都优于普通人的明星，也逃不开这些生育风险。

普通女性更容易被各种后遗症困扰。

前段时间就有个新闻，徐州一位60岁的大妈在广场跳舞时忽然感觉肚子不舒服，出现漏尿，还觉得有东西从下身掉了下来。她以为是妇科肿瘤，去医院检查后才发现掉出来的竟然是她的子宫。

戳视频↓

看着很惊悚是不是？然而更令人心惊的是新闻下方的部分评论。

#跳广场舞跳掉子宫# 笑出猪叫[哈哈]

嗯……转发给各位爱跳广场舞的大妈！

拿回家吃掉，好多阿姨不是吃胎盘么刚好

广场舞，好伟大，不但影响其他人，还能把子宫搞下来，不愧为本世纪最～～的舞蹈

然后大妈那片就传开了，跳广场舞把肿瘤都跳好，跳广场舞可以防癌！姐妹们，跳起来！

请各位年轻人立刻将此微博做成订阅号消息并加上震惊等字样在朋友圈疯传，立刻 马上 谢谢！

满满的嘲讽语气！

却不知这只是年轻时生孩子留下的后遗症，和Ella是同一种病症，只是轻重程度不一样。

看着这些评论，我就感激Ella公开谈论这个话题，至少可以让网络上那些无知嘲讽的人闭上他们的嘴。

@公楚疏狂：母亲生孩子太不容易了，子宫脱垂却被诋毁成性生活太多，老了夹不住，被耻笑“一地子宫”，这些人都是石头里蹦出来的吗？我不喜欢谈到性，谈到黑暗的东西，但是我现在深刻地意识到从来没有走出过黑暗，长路漫漫

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子宫脱垂、尿失禁……要预防这些生育后遗症，产后盆底康复很关键。

有妇科医生打了一个非常形象的比方：一个篮子，里面放入一个大西瓜，将篮子吊上10个月再把西瓜取出来，这时候篮子有什么变化？

有点常识的人都知道，篮子很可能被大西瓜给撑大了。

女性的盆底就像这个篮子，在会阴肛门处承托膀胱、子宫、直肠等盆腔器官，维持排尿排便等生理功能。但是孕期需要依靠盆底肌来承托日益增大的胎儿，分娩过程又会对盆底肌造成不同程度的牵拉损伤，于是盆底肌功能障碍就产生了。

产后如何做好盆底康复呢？

多数产妇的盆底肌肉在分娩后6-8周恢复正常，在42天复查时可由妇科医生进行专业的盆底评估，确定是自我康复，还是借助仪器刺激盆底的神经和肌肉的收缩，来进行康复训练。

一般情况不严重，就可自行做缩肛/提肛运动，也称凯格尔运动。具体做法是反复缩紧肛门阴道的动作（憋尿的感觉），每次收缩3秒以上，再放松。重复这个过程，持续15-30分钟（根据自身情况循序渐进）。

做凯格尔运动时，很多新妈妈为了大力收缩，会使用腹部力量，这其实是在给腹部增压，不仅抵消了锻炼的效果，还可能产生反效果。所以一开始做这项运动时，为了防止出错，可以把手放在腹部，收缩肛门阴道的时候，腹部要处于防松状态，不能用力。

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各种难以言说的后遗症，常常让女性悄无声息地崩溃。这需要老公及家人给予更多的尊重和关怀。产妇自己也要摆正心态，坦然面对一地鸡毛的产后生活。

1.把握好产后恢复关键期

月子期间是女性恢复身体的最好时机。经常看到妈妈们说月子没做好，跟家人起冲突，气得以泪洗面，这对产妇的身体和心理都是严重的伤害。

最好在孕期就安排好照顾自己的人，经济条件好的，可以请月嫂来照顾，她们总是不敢给你气受的，哈哈！条件一般的，如果担心跟婆婆处不好，建议请自己的父母过来。

2.接纳自己的不完美

如果注定避免不了这些后遗症，那就坦然地面对吧！

曾经有外国摄影机构展示产后女性的妊娠纹照片，你能说那攀爬在肚子上的斑痕不美吗？就算不美又怎样，我们能把孩子健健康康地生下来，平平安安地出了产房，就是最大的幸运。相比较而言，那些妊娠纹只是命运经过留下的痕迹罢了。

3.学会取悦自己

情绪低落时，不妨给自己放个假，把孩子交给老人帮忙带一下，拉着老公看看搞笑电影，听些愉快的音乐，找闺蜜聊个天，这些法子可以让快乐的“多巴胺”分泌得更多一些，帮助自己舒缓情绪。

最重要的一点是，积极地和老公、家人交流，不开心的事情不要闷在心里，哪怕是歇斯底里地吼出来也好。产后关键期，别委屈了自己！

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