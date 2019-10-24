和孩子谈“钱”有必要吗？如果你这么想就错了！

知乎上有个千万级别浏览量的帖子，简直就像是一滴水滴进了滚热的油里，网友们瞬间炸锅。这个帖子的主题是：家长该不该把自己家财政真正情况告诉孩子？

看到帖子的一瞬间，想起坊间传闻王思聪直到初中时，才知道自己家里很有钱，去问他爹，他爹一脸不好意思的说：“还是被你发现了啊！”

虽然传闻不知真假，却着实能反映出不少家长对于这件事的态度。之前网上有张聊天截图也很能说明这个问题。

一石激起千层浪，网友们纷纷回忆起自己的“心酸往事”。

当然也有调侃的，开玩笑称一直在等待家长告诉自己其实家里很有钱。

玩笑归玩笑，还是可以看出大多数传统家庭都是不和孩子谈“钱”的，仿佛这是个不该宣之于口的秘密话题。

然而，就如同截图中的那位网友所说，从小不知道家里有多少钱，导致自己形成了自卑的性格，可见这样的做法其实并不可取。

家长不仅不该隐瞒自己的收入，更应该早早就形成锻炼孩子“财商”的意识。只有让孩子真正明白了“钱”的“用之有道”，才能避免孩子养成挥霍的坏习惯，让孩子树立起正确的金钱观。

我们都听说过开发智商、培养情商，那么“财商”该怎么锻炼呢？

0-3岁：让孩子树立“钱”的意识

在孩子还小的时候，对于钱是没有概念的，虽然想要让0-3岁的孩子了解钱的意义很不现实，但是这时可以逐步树立起他们对于钱的意识。

例如向孩子介绍硬币和纸币，在购物的时候为孩子解释“购买”“付款”等名词，孩子学东西很快，耳濡目染自然就有了对于钱的意识。

4-6岁：让孩子get权衡取舍的能力

等孩子稍大一点，就可以试着定时定量给孩子一些零花钱，培养孩子对于金钱的主人翁意识，让孩子明白自己可支配的金钱是有限度的，在这件事上多花了钱，那么另一件事上就需要节制花钱。

也就是说，让孩子学会去支配自己的钱，并对自己的行为负责。

6+岁：教会孩子储蓄

理财的基本是储蓄，只有一定的本金，才能开始理财。其实在上一个阶段，有些孩子就已经学会了储蓄，他们会把没有用完的零花钱存在储蓄罐或者自己的小抽屉里，等攒够了一定的数目再去购买自己想要的玩具或是零食。

对于6岁以上的孩子，家长可以有意识地引导他们进行储蓄行为

这里告诉大家一个小秘密，为孩子准备的储蓄罐最好是透明的，这样更加直观，孩子会更有动力。

当然，家长也可以通过一起存的方式来激励孩子。

这个方法很简单，先和孩子一起设定一个目标，例如要存够60元买小猪佩奇的玩偶，那么在此之后，每当孩子往储蓄罐里投入一元钱时，家长就跟着一起往储蓄罐里投入一元钱，如果达不到预设的目标60元，家长就会收回自己的那份。

8+岁：为孩子创造“赚钱”的机会

某次聚会时，小伙伴孩子的一句话将大家都逗笑了。

他那时已经八九岁了，我们开玩笑问他：“明明，要是你没钱了怎么办呀？”

他几乎是毫不迟疑地回答：“钱没了，去银行取一点不就行了嘛，反正银行里那么多钱。”

对于不少孩子来说，钱有多么的来之不易，他们并不清楚，钱没了只要找家长就行，至于家长的钱是怎么来的，他们也毫无概念。

所以在锻炼孩子“财商”时，家长们不妨为孩子创造点“赚钱”的机会，让孩子明白“血汗钱”的含义。

当然，这里说的并不是要让孩子去做“童工”。除了必须分担的家务劳动外，也可以将一些额外的家务“明码标价”，比如洗车、打扫客厅等。更大一些的孩子，还可以去亲戚朋友的店里帮忙。

让孩子明白钱是通过劳动来换取的，不是大风刮来的。这样不仅可以让孩子更加珍惜金钱，还能培养孩子的责任心。

财商和其他教育一样，都是开始得越早，对孩子越有利。别再对孩子隐瞒家庭的“财政情况”啦，教会孩子理财，早早锻炼孩子“财商”，将会使孩子受益一生。

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