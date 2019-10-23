孕7月开始胎儿猛长，营养那得跟上

对于孕妈们来说，孕育小生命是既辛苦又开心。对于腹中的宝宝来说，ta们每天都在努力生长发育。随着孕周的增加，小家伙的发育速度加快。而在整个孕期，胎儿身体器官发育重点不一样，每个阶段对营养的需求不同。想要ta们在腹中茁壮成长，那么大家一定要根据胎儿生长发育规律来补充营养哦~

孕早期不宜进补过度

事实上，怀孕初期时，胎儿所需的营养并不是很多，一般在孕检没有问题或没有强烈孕吐反应的话都没有什么关系。小编就是从怀孕2个月多时有了反应，没有胃口，吃的很少，每天基本上就喝点粥，体重掉了好多。但是，到了孕3月产检时，孩子并没有问题，发育很好。实际上，在怀孕前3月期间，胎儿可能还没一颗葡萄大，对营养需求并不旺盛。

怀早期主要看宝妈的身体情况，只要不是挑食严重或孕吐强烈，导致身体健康受到影响，胎儿发育通常不会受到影响。此外，孕早期胎停、生化等情况和营养关系不大，往往和胚胎质量有关。当然了，饮食均衡还是很重要的，这是确保身体健康的基本条件。孕妈要注意补充叶酸，这对预防胎儿畸形有很大帮助。

孕中期注意营养均衡

到了孕中期时，腹中胎儿的发育速度相较于之前加快了，但也还没到“黄金期”。

这段时期，胎儿的各个器官开始发育成型，孕妈们可能会出现贫血、缺钙等状况。所以，大家平时要注意补充钙和铁元素，各种营养都要适量摄取。提醒大家，切勿乱吃、偏食，以免营养不平衡，甚至出现过胖的情况，影响母子健康。

孕晚期要适当增加营养

进入孕晚期以后，也就是从孕7月开始，就到了胎儿的发育“黄金期”。这时，胎儿发育迅速，体重也大大增长，因此需要适当增加营养。特别是优质蛋白和各种矿物元素、维生素等应多摄取。

建议大家每天喝1、2杯牛奶，吃1、2个鸡蛋。此外，多吃些牛肉、瘦猪肉、鱼肉、豆类等高蛋白食物，每周还可以吃2、3次猪肝，新鲜的蔬果也应适量补充。但孕妈们注意了，要控制好体重避免超标，最好少吃油脂类或高糖类等高热量的食物。

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