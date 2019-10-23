你会为了孩子维持婚姻吗？这里有点不同的想法

今天在微博热搜看到这么一条：该不该为了孩子而维持婚姻。

评论里大多网友都认为不该：

他们觉得一个因为孩子勉强粘合在一起不断争吵的家庭，对孩子的伤害比破碎的家庭还要大。

但也有留言觉得父母离异会对孩子造成不可磨灭的伤害，是孩子生命中不可承受之痛。

其实关于这个问题，大王还是想说那句网络经典名言：脱离计量谈毒性，都是耍流氓。

我觉得这事得分要离婚的原因。

有的人离婚是因为一方家暴、出轨、滥赌、重度妈宝&扶弟魔等不可饶恕的原因，必须要及时止损；

有的人离婚则是真的因为一些非原则问题造成的口角，双方气头上不愿让步，激情离婚。事后后悔的也不在少数。

比如热搜图中男方这种因为婚姻丧失新鲜感，就去离婚的理由。如果属实，肯定算是不顾忌孩子感受。

两个人生活在一起，距离近了，时间久了，光环总会褪去，相互间的缺点也会不可避免的不断放大。热恋之际，大家当然会相敬如宾，不可能把自己生活中的全部展现给对方，总会炫优藏拙。

但当你们走进婚姻殿堂，成为了亲人。人生已经如此艰难，在家中自然也会卸下伪装。

久而久之朱砂痣变成了蚊子血，明月光变成了饭粘子。

人如果想挑剔，总能找到理由。绝世佳人如胡因梦，都会被李敖嫌弃便秘的模样而劳燕分飞。

大王不是劝大家，为了孩子不离婚。而是说，为人父母，做出离婚这个选择的时候不要太草率。不要为了追求自己新鲜感，完全不顾孩子感受。感情这种事，有时真的是得不到永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。

婚姻自由是文明社会的普世价值观，但做选择时候把孩子作为参考因素之一，才是为人父母的基本担当与素养。

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