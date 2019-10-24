真相来了！这些通通是孩子发烧的护理误区

宝宝出生之后，由于免疫力较差，经常会有发烧的情况，这是很正常的事情。但是很多爸爸妈妈在照顾宝宝的过程中，由于用了错误的护理方法，反而使宝宝的病情恶化。那么，宝宝发烧有哪些护理误区？下面我们就共同了解一下相关知识。

1.冰块退烧

宝宝发烧的时候，身子会发热，因此很多爸爸妈妈不使用退烧药给宝宝降温，反而使用冰块给宝宝退热，这是错误的方法。虽然用冰块降温会使宝宝的体温迅速下降，但是此时体质较弱的宝宝却无法承受，甚至还会冻伤。

2.进补身子

一些家长在宝宝发烧的时候，担心宝宝体内营养流失，就给宝宝食用大量营养丰富的食物，例如肉类、高蛋白食物等。事实上，这样做不仅不会使宝宝的病情好转，反而不利于宝宝身体的康复。

宝宝发烧的时候，大家首先要给宝宝补充充足的水分，增加宝宝的尿量，方便病毒的排出。除此之外，在饮食方面，宝宝应该吃一些清淡的食物，例如粥、水果、蔬菜等。

3.捂汗退烧

很多爸爸妈妈在宝宝发烧的时候，会给宝宝穿厚厚的衣服，盖好被子，想通过这种办法让宝宝发汗，起到退烧的目的。这种方法是错误的，宝宝发烧本身是因为体内温度忽然升高，如果再采用此方法，只会导致宝宝的病情加重。

在宝宝发烧的时候，不用给宝宝穿过多的衣服，如果宝宝有出汗的情况，应立即给宝宝换上干爽的衣服。

4.对比测体温

当宝宝发烧时，不少家长会用自己的额头来感受宝宝的体温，来判断宝宝是否已经退烧，这是很多人都会采用的方法。但是事实上，这种方法是不准确的，因为每个人的体温不一样，感受到的温度也是不一样的。

仅仅通过这个办法来判断宝宝是否退烧，往往会得出错误的结论。因此宝宝发烧时，大家应该用体温计测量宝宝的体温并做好记录，这样不仅有利于得知宝宝正确的体温，还能够方便医生迅速了解宝宝的病情。

总之，宝宝发烧需要爸爸妈妈细心照顾。在日常生活中，大家可以随时摸摸宝宝的后脖颈，若怀疑宝宝发烧，应该及时用体温计测量体温。以上是宝宝发烧时的四大护理误区，希望每个宝宝都能有一个健康的身体。

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