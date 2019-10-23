产后行房事，切记小心谨慎，莫伤了新妈妈！

从怀孕到分娩，女性身体各个器官都发生不小的变化，分娩后需要一段时间才能恢复，尤其是女性生殖系统，因为在分娩时难免会出现损伤，相应的性生活需要多加小心。那么产后性生活需要注意的事情有哪些呢？

产后，女性身体需要一段时间恢复

怀孕时，女性生殖器官发生不小的变化，所以在分娩后，她们也要时间去恢复，尤其是子宫。如果这时候性生活，很容易造成细菌感染，引发出血或是各种妇科炎症，对产妈身体健康是非常不利的。一般来说，至少42天以后再同房，在此之前最好避免性生活。

产后性生活需要注意以下几个事项

1.避免会阴裂伤

会阴侧切是为了让生产更加顺利，但却会导致伤口出现，这时候进行性生活产妈会感觉到疼痛或是痉挛。通常这种疼痛会自然好转，但如果感觉不舒服，那么产妈就要重视。因此，做了回应侧切的，不建议产后过早性生活，如果确实要爱爱，那么一定要放慢速度，以免伤口崩裂。

2.阴道松弛很正常

有些老公误认为妻子产后阴道会变得松弛。这种想法是完全错误的，阴道是可以恢复到原有状态的，只是需要点时间。如果老公确实在意，那么可以等到产妈身体完全恢复在进行性生活。

产后夫妻第一次同房，最好采取正常的体位，动作轻些，不要太过粗暴，因为这时候阴道还处在恢复当中。

3.避免性交损伤

产后阴道看似已经恢复，但还是容易受伤，过早性生活，很有可能会造成阴道撕裂引发大出血。因此在性交时，动作要绝对轻柔，不要采取较深的体位，这样对产妈来说也会比较安全。

4.做好避孕措施

一般，产后6个月内产妈就会来月经。但有可能因为哺乳或是体质等其他原因，月经来潮时间变得不固定。但不管月经什么时候来，只要同房都要做好避孕措施，因为可能会出现已经排卵但月经没来的情况。

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